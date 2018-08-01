勞軍捐蓋台北國軍英雄館 軍友社佔用37年

2018-08-01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會查出有八十億元勞軍捐流向中華民國軍人之友社，近日更於黨史密件發現，在國民黨主導分配下，一筆五千萬元勞軍捐分給軍友社，用在興建台北國軍英雄館，但登記國有的建物卻被軍友社佔用至今，在西門町大開旅館及軍友餐廳，每年營收二億元。

台北國軍英雄館年營收二億

軍友社在全國有廿處軍人服務站、十處國軍英雄館，長年憑藉黨國不分特權，在台北市、台中市、高雄市、花蓮縣、台東縣等縣市佔用十一處國有房地。黨產會委員諷說，軍友社根本是「軍人服務佔」。

黨產會正調查軍友社是否為國民黨之附隨組織，或國防部政戰系統的外圍組織，查出坐擁四十三筆土地、卅七筆房產的軍友社，與救國團一樣同為「不動產大戶」，更遠勝僅十一筆不動產「存款大戶」婦聯會。

未與國防部簽建物租賃契約

黨產會委員表示，軍友社在全台有九間國軍英雄館、一間金門招待所，位在北市長沙街的台北國軍英雄館、軍友服務中心、軍友餐廳，使用建物登記在國防部，卻被軍友社佔用營利，未與國防部簽訂建物租賃契約。

黨產會也發現，一九七七年外匯附勸勞軍捐款共收入四．二億餘元，由國民黨社工會主導分錢，其中一千萬元給軍友社、二千萬元給婦聯會、五千萬元用在興建台北國軍英雄館，連華興育幼院、振興醫院也分到各六百萬元經費。

黨產會委員質疑，八層樓高的台北國軍英雄館，有綜藝舞台、餐廳、會議廳及上百個床位，軍友社打著服務軍人口號，卅七年來不必繳租金，國防部長年不去追討，放任鬧區國產被人佔用，在西門町做穩賺不賠生意。

委員質疑，軍友社透過國民黨的分配會議，獲取八十億元勞軍捐，名下大批不動產如何取得，未來都要調查釐清。

據黨產會調查，軍友社目前主要財源收入是各縣市國軍英雄館，尤以台北、台中、高雄、花蓮四間英雄館與台北軍友餐廳，佔總社每年收入八成多，為軍友社獲利「金雞母」。

黨產會查出，軍友社轄屬據點在台北市等五縣市佔用十一處國有房地，此外，台南國軍英雄館建物是台南市進出口商業同業公會籌建，建物在軍友社手上，卻無保存登記；新竹軍人服務站直到三年前，才以每月一萬九千多元低價向新竹縣政府租用，建物產權為肉類公會所有。