包山包海救國團 最快本月認定為附隨組織

2018-08-01

黨產會：國民黨青運機構 56億資產將凍結

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團坐擁五十六億餘元資產，旗下業務包山包海，有幼獅文化事業八間公司、三家基金會、十二處青年活動中心、六十五家補習班；據了解，行政院黨產會已展開前置整備作業，在七月下旬約談三名救國團會計人員，掌握總團部財務運作，最快八月認定救國團為國民黨之附隨組織。

業務維持運作 經費動支須黨產會核准

黨產會發言人施錦芳表示，救國團是國民黨的青運機構，附隨組織證據相當齊全，未來認定為附隨組織後，全部資產將予以凍結，並禁止處分，相關業務可繼續維持運作，但須經黨產會核准始可動支經費，已經在整理處分書。

黨產會調查發現，救國團總團部有八處一會，於十七縣市設地方團務指導委員會，一九五八年出資設立幼獅文化事業公司，近年再設立團隊鏈企業管理顧問公司、幼獅運動休閒管理兩公司。另外，在九○年代也出資成立中國青年旅行社、張老師文化事業、中國青年服務社公司，及成立中國青年留遊學顧問公司、嚕啦啦旅行社，一共八間公司。

組織龐大 員工逾七百人、年收入29億

黨產會七月十七日約談救國團會計師一人、會計助理二人，掌握救國團所屬業務，遍及補教業、觀光旅遊、運動休閒、出版業、留學顧問、心理諮詢等，全團總員工人數七百多人，一年總收入達廿九億元。

負責約談的黨產會委員表示，救國團組織龐大，可分成直屬部門及控股公司，總團部、地方團委會、運動中心、青年活動中心、中國青年服務社皆為直屬部門，直屬部門的財務由總團部控制。

黨產會從會計人員口中查出，幼獅文化、張老師文化兩家公司，平常財務與救國團有關，但財務獨立作帳，公司盈虧部分與總團部有所連結；至於中國青年服務事業文教基金會、中國青年大陸研究文教基金會、張老師文教基金會三間基金會，財務屬於另一系統。

黨產會掌握，雖然三家基金會財務獨立，但財務由總團部的會計部門負責處理，一些跡象顯示財務與救國團有連結，未來在認定附隨組織後，將直接介入總團部財務進行監督與列管，但不會過度干涉轉投資公司運作。

委員指出，黨產會內部對維持救國團運作順暢性有共識，一旦監管也不會對救國團營運造成影響，張老師較有貢獻的機能不會讓它消失。