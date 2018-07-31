八軍團指揮官 劉得金接任

2018-07-31

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方重要軍職首長有多位異動，據了解，國防部電訊發展室主任劉得金中將，調任為陸軍第八軍團指揮官，電展室主任一職由副主任郭先琛少將升任。

海軍副參謀總長潘進隆中將屆齡退伍，由海軍副司令蕭維民中將升任；海軍司令部政戰主任蔡鴻圖中將退伍，由現任副主任孫常德少將接任。相關人事都在八月一日生效。郭先琛及孫常德升任新職後，已佔中將缺，將在年底晉任中將。

相關人士說，八軍團指揮官陳曉明中將暫時調任國防部政務辦公室主任，按照軍中機制，軍團指揮官的位階高於國防部政務辦主任，陳曉明此次應是暫時性的職務過渡，後續將規劃出任重要軍職首長職務。

相關人士強調，軍方在九月期間還會有憲兵指揮官、國防部常務次長等重要軍職人事的調整，顯示軍事體系中高層職務的調整及換血工程尚未結束。

國防部長嚴德發曾任八軍團指揮官職務，軍方官員說，嚴德發今年三月接任部長後，軍方內部就傳出要由嚴德發的愛將劉得金接任八軍團指揮官的消息。

軍方官員說，電訊發展室為國家重要的情報單位，除了李翔宙卸任後回到作戰體系發展並升任上將之外，歷任的電展室主任大多往情報專業之路發展，此次劉得金由電展室主任職務，重回作戰體系接任八軍團指揮官一職，未來是否會循李翔宙模式，有晉任上將的空間安排，軍政各界都給予關注。