7軍士官涉盜賣廢品、收業者賄款

2018-07-31

〔記者王定傳、謝君臨、涂鉅旻／綜合報導〕有國軍軍士官涉嫌勾結報廢品業者，盜賣未列帳的電腦等設備，甚至與地磅站合作在磅秤上動手腳，短報數量以此牟利，再收受二萬至二十萬元賄賂；新北地檢署調查後發現有六個軍事單位「淪陷」，昨指揮廉政署搜索，以貪污治罪條例罪嫌約談七名軍士官到案。

檢廉昨搜索的單位包含陸軍第三地區支援指揮部、龍潭甲型聯合保修廠、飛彈光電基地勤務廠、裝甲第五四二旅、裝甲兵訓練指揮部及海軍後勤支援指揮部，涉案最高層級為三支部黃姓上尉，其餘六人均為士官。據了解，涉案營區不只如此，層級也不排除向上發展。

檢廉調查，犯罪時間自二○一七年起，手法分三種，第一是業者趁進營區拿報廢品時，把未列帳的電腦主機、印表機等庫存一併攜出變賣。第二是承辦人把堪用物品當報廢品處理，未依規定將報廢品打洞。第三是勾結地磅站業者在電子磅秤動手腳，趁過磅時以遙控器遙控，讓數據短少，地磅站再出具假數據，減少應繳款項。

據指出，業者每次可獲得數十萬元利益，涉案軍士官可收到二萬至二十萬元不等賄款；檢廉日前接獲檢舉後監控，發現業者進營區拿報廢品時，直接交付現金賄款，甚至有部分承辦人與業者上酒店歡聚。

國防部︰配合調查 絕不姑息

檢廉昨搜索軍方、涉案人住處共四十處，以行、收賄等罪嫌約談七名軍士官、三名回收廠商及兩名地磅業者，查扣有問題的過磅電子裝置。

國防部回應，秉持毋枉毋縱立場，配合檢調釐清案情，涉案人員如有違法事證，將依「刑懲併行」原則，絕不姑息寬貸。