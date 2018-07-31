振興醫院董事會改組 辜嚴、3董事退出

2018-07-31

〔記者林惠琴、陳鈺馥／台北報導〕由蔣宋美齡主導成立的振興醫院昨召開董事會，外界認為是為了與婦聯會切割，撤換婦聯會相關四席董事，避免院產被當成黨產追討，但振興醫院副院長蔡勝國表示，現任董事長辜嚴倬雲開會時表明自願不續任董事，主要希望世代交替，另有三名資深董事秦舜英、趙徐林秀、丁懋時也一併退出。

據知情人士透露，在辜嚴不續任董事長後，振興醫院新任董座以台泥董事長張安平呼聲最高，張目前為振興董事之一。

至於新任四位董事人選，蔡勝國說明，名單已送衛福部，在核定前，不方便透露，希望新董事能在八月上任，而董事長則在三十天內選出即可。

至於黨產會調查發現，國防部曾下令撥交兩筆土地給振興育幼院（振興醫院前身），蔡勝國解釋，當時蔣宋美齡開辦原因是為照顧小兒麻痺兒童，在沒有健保的那個時代，前後提供約八萬人相關免費服務，政府沒有出一毛錢。儘管國防部一度無償出借土地，但自從收回由國有財產局（現為國有財產署）管理後，院方改承租土地至今，每年依照公告地價支付租金約八千萬元至一億元。

黨產會也查出，婦聯會曾捐款替振興醫院蓋行政宿舍大樓，蔡勝國則解釋，當時婦聯會並非只捐給振興醫院，包含榮總、軍方體系均有。

蔡勝國強調，振興醫院並非隸屬婦聯會，否則董事會一定會保障婦聯會董事名額，但實際上並沒有，也就無外界傳聞院方與婦聯會切不切割的問題，且改選董事會後仍有婦聯會的人。

黨產會︰院方先佔後租 和救國團同樣模式

黨產會表示，振興佔用國防部土地數十年，直到被國產署查到，才依法訂定租約。黨產會批評，振興從婦聯會拿到不少勞軍捐經費，既然大量資源來自黨及國家，董事會就不應被財團把持，應該要有政府衛福部的董事代表。

黨產會表示，振興醫院是先佔用、後承租，與救國團手法如出一轍，振興醫院更與血液基金會等單位一樣，只是身穿不同外衣，未來都將繼續調查。