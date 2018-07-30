金廈8月5日如期通水

2018-07-30

〔記者吳正庭、呂伊萱／綜合報導〕中國上週硬拔台中市主辦東亞青運主辦權，引發輿論譁然，陸委會因而呼籲金門縣政府「以大局為重」，延後舉行兩岸通水典禮。金門縣政府昨表示，考量供水、仍定案八月五日如期通水，並會舉行簡單的引水典禮；陸委會則說，因「時機不對」，我中央、金門縣與對岸三方人員將不會出席，也因此「沒有所謂典禮的問題」。

陸委會：中央不會出席

針對陸委會以「時機不宜」，要求縣府暫緩兩岸通水典禮，金門縣長陳福海昨拍板八月五日如期通水；金門縣政府昨晚發布新聞稿表示，當天將如期通水，且會舉行簡單的引水典禮，邀請觀禮對象以金門鄉親為主。

陳福海指出，所謂的「典禮」，只是一個感恩所有為兩岸通水付出努力、犧牲奉獻者的「程序」而已，八月五日能如期通水才是最在乎的事。

對於外界以「金門縣府不甩中央」等詮釋，陸委會對此表示，金門自中國大陸引水工程，是由我中央政府、金門縣政府及對岸三方出資，因此工程完成後的「通水典禮」，自然包括中央政府、對岸及金門縣相關人員，但現在因為「時機不對」，不宜舉辦「通水典禮」，三方人員將不會出席，也因此「沒有所謂典禮的問題」。

陸委會強調，這是金門長期推動的民生事項，政府能體諒金門對於自大陸引水的重視，就政策而言，通水時程原先就沒有改變，也不會受到有無「通水典禮」的影響。