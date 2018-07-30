國軍建軍 兩路並進 不對稱戰力配正規武器

2018-07-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府定調我國戰略為「防衛固守、重層嚇阻」，據了解，國軍在機動性、火力強、具戰力保存能力等建軍前提下，持續精進「創新／不對稱」戰力，也保有適量地對地飛彈，並透過「國防自主」、軍購等方式取得正規武器相互搭配，強化台海防衛能量。

據悉，我國地對地嚇阻戰力，仍以雄二Ｅ型亞音速巡弋飛彈為主，該型飛彈射程約六百公里以上，於二○○四年試射成功，現今主要部署於陸上固定陣地或機動陣地，亦外傳軍方已進行增程計畫，射程可突破一千公里，但國軍對於性能諸元、部署位置、實際數量皆低調不願證實，至今也未對外正式「露面」。

至於外傳國軍有意在北部、南部建置特種飛彈營區、擴增隱蔽陣地，對此，國防部昨表示，對於相關部署機敏事宜，不予評論。

除雄二Ｅ飛彈之外，據了解，由於國軍建軍方針屬守勢，因此可落實「重層嚇阻」戰略和「創新／不對稱」作戰思維的軍備，則仰賴雄風反艦飛彈、雷霆二○○○多管火箭、智能水雷，以及未來陸續服役的沱江級巡邏艦後續量產型、國造潛艦等，另也將向美國採購具備精準打擊能力的陸軍砲彈，藉此落實「濱海決勝、灘岸殲敵」戰法。

據悉，未來除正規軍備，也將以機動性、火力強做為建案優先考量。因此，包括機動飛彈車、微型飛彈突襲艇等，都是在此原則下研議籌獲。

除上述可「以小搏大」的軍備，國軍也將規劃打造新一代飛彈巡防艦，並向美軍採購M1A2戰車。官員指出，正規軍備仍為國軍核心根本，只是面對中國快速增長的軍力，我國無法僅倚靠正規軍備對決，仍須和「創新／不對稱」戰力相互搭配，藉此增加防衛作戰的勝算。