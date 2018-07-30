國軍明年起 擬每季一次戰備月

2018-07-30

補強「漢光演習」 強化台海防衛能量

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國不斷增強軍事實力，並增加對我國文攻武嚇頻率，為補強漢光演習訓練、三軍聯戰與台海防衛作戰能力，據了解，國防部長嚴德發今年鼓勵三軍基層單位針對戰備演訓，反映精進作為，明年可能實施每季一次的「戰備月」，今年七月至九月視戰訓需求驗證、十二月完成通盤檢討後視情況實施。

今年七月至九月先驗證現行需求

據透露，除「漢光演習」外，各單位多以軍種演訓、基地訓練為戰訓核心，但嚴德發指示，國軍戰備演訓皆以「漢光演習」做為核心，軍方因此欲全盤檢討過去戰備訓練方式，今年七月至九月先驗證現行需求，同時讓基層單位反映實際情形，預計今年十二月完成通盤檢討，來年將有新舉措。

對於未來戰訓精進作為，軍方仍在研議當中，相關構想尚未定案，預計今年底、明年初才會逐漸明朗。據悉，補足「漢光演習」之外的戰訓目標、精進三軍聯戰能力的戰訓方向「一定會做」。國軍明年起，可能實施每季一次的「戰備月」，藉此因應現代戰爭方式變遷，同時強化各單位訓練強度。

據了解，「戰備月」並非國軍新措施，在民國八十年以前為國軍常態訓練，但自此之後改制為「戰備週」，不過部隊訓練強度並未因此降低，包括部隊下基地後回歸，或國軍新成立單位，仍有一個月戰備任務訓練。相關人士說，「戰備月雖不是新的觀念，但仍透過訓練，來看部隊戰備任務需強化之處」。

據透露，由於戰爭作為日新月異，國軍已確定「濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰構想，加上現今敵情威脅，訓練也應與時俱進，國軍研議戰備訓練革新舉措過程中，雖尚有許多困難待研討，但軍方高層鼓勵基層單位踴躍反映意見，藉此讓國軍訓練更符合現今建軍需求。