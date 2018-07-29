2008至2015 我向美軍購2272億

2018-07-29

同時期向美軍購 台灣排名第十

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化台灣防衛安全，我國每年都會向美國採購武器系統及裝備，但究竟花了多少錢卻難有定數。根據審計部最新公佈的一○六（二○一七）年度中央政府總決算審核報告指出，我國在二○○八年至二○一五年的八年期間，美國總共交運金額達到七十五億美元的軍購給台灣，以現今三十．三的匯率計算，約達二二七二億元台幣。

總決算審核報告還指出，依據美國國會二○一六年十二月十九日公佈的統計報告，二○○八到二○一五年間，向美國採購武器金額最多的國家是沙烏地阿拉伯，金額達到三○七億美金，第二是印度的二六四億美金，台灣為七十五億美金，排名第十。

據指出，這項統計數字，只將「軍售」案的項目及金額列計，不包括美台之間以「商售」案方式進行的軍事採購案，若加計商售案的金額，台美間軍事採購的實質金額只會更高，台灣在美國交運軍事裝備的國家名單中，排名可能再往上升。

多項軍購案 將進入付款高峰期

美國多次要求台灣政府應該提高國防預算額度，展現台灣自我防衛的決心，行政院長賴清德日前在接受本報專訪時，宣佈已核定明年度國防預算為三四六○億元，較今年度預算三二七七億元增加一八三億元。

軍方官員表示，明年度國防預算增加一八三億，有多項必然因素，包括多項跨年期的對美軍事採購案，明年起進入付款的高峰期，如對美採購M1A2戰車等新興建軍計畫，要在明年度起編列預算。此外因應中國軍機軍艦密集繞台演訓，三軍的作業維持費用有必要調高，否則就要用預備金來支應。

審計部在一○六（二○一七）年度中央政府總決算審核報告中也提到，國防部在二○一五年到二○一七年各年度的軍事投資及作業維持預算，合計介於台幣一六六四億餘元至一六九八億餘元，其中，對美軍購預算在二○一六年度為台幣五八二億餘元，二○一七年度為四二七億餘元，金額十分驚人。