焦點評論》逐步增溫的台美關係

2018-07-29

記者蘇永耀／特稿

美國決定在ＡＩＴ新館派駐陸戰隊員，表面是屬美國內部事務，但明顯是針對台海情勢的變化而來。不僅意味台美關係更加緊密，也是美國對於中國近年升高區域擴張的一連串因應動作。

在駐外使領館等機構派駐海軍陸戰隊員，是美國政府的「標準配備」。礙於台美之間無邦交關係，過去ＡＩＴ官民身分曖昧，如今配合內湖新館開張而進駐陸戰隊，也等於更清楚認定這是美國政府的「駐外機構」。

美國在駐外機構派駐陸戰隊，安全維護是主要工作。但相較於美國在其他海外駐館受到的恐怖威脅，台灣治安環境相對良好，美國這幾年也派有武官人員，何以還要「安全維護」？美國此舉更多的是政治象徵動作，傳達對於維護台海安全的「重要意志」。

美國海軍兩艘勃克級驅逐艦馬斯廷號與班福特號本月初才由南而北航經台灣海峽，並繞過北台灣，在台灣東部海域與北上的雷根號航空母艦會合，並進行海上操演。美國透過此舉宣示台灣海峽是可以自由通行的公海，不是中國的「內海」。美國秀出拳頭維護台海，也對中國形成一定的嚇阻，迫使共軍在這段時間趨於低調。

美國川普政府上台後，已視中國為主要的戰略競爭對手，在亞太地區，也正傾力防堵中國的區域擴張。美國國防部年初公布國防戰略報告清楚揭示，中國以經濟侵略威脅鄰國，並在南海軍事化。美國國防安全的首要關切目標不是恐怖主義，而是國家間的戰略競爭。

對美國而言，來自北京的威脅是多方面的，所以因應策略也必須是經濟、軍事、政治等手段交互為用。美國近期對中國升高的貿易報復戰，是主旋律，以優勢武力遏制北京在南海、台海等海域的擴張，也同步進行中，不讓中國有養息的機會。

在美國及中國相互抗衡的過程，台美關係的逐步增溫，成為美國對中戰略的重要環節，這也是中國領導人習近平所稱的「當前兩岸關係形勢複雜嚴峻」，北京這段期間同樣提高力道打壓台灣的國際空間，除了對付台灣，也是劍指美國，測試美國挺台的實力及底線。