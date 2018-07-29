美陸戰隊駐AIT 我爭取憲兵重返華府

2018-07-29

台美斷交後仍派駐代表處、雙橡園 2004年才全數撤回

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府派出「海軍陸戰隊使館警衛隊」隊員，進駐美國在台協會台北辦事處內湖新館，政府資深官員昨天指出，基於對等立場，軍方希望爭取恢復憲兵派駐駐美代表處及雙橡園，以凸顯台美軍事合作交流進入新的里程碑。

據了解，中華民國與美國斷交後，我駐美代表處及代表官邸雙橡園，依然派有憲兵執行任務，人數最多時達到十五人，後來因國防部執行組織精簡案，人數銳減到僅剩五人，二○○四年更是直接將五位憲兵撤回台灣，維安任務改為聘請當地的保全人員擔任，至今已有十四年。

國安特勤 曾駐紐約保護蔣宋美齡

資深官員表示，蔣宋美齡長居美國紐約時，基於對她的禮遇，政府特別以「特定人士」名義，在紐約設立「長島警衛組」，由國安局特勤中心（當時名為聯指部）派出多位幹員執行蔣宋美齡的人身安全維護任務，警衛組與駐美憲兵都有密切的業務聯繫。蔣宋美齡於二○○三年十月過世後，「長島警衛組」任務解除自然解編，人員都撤回台灣。

馬政府國安會作梗 立委推動受挫

駐美憲兵在二○○四年裁撤後，立院外交及國防委員會立委在二○○八年赴美考察後，認為憲兵進駐代表處及雙橡園，有政治及安全的多重意義，於審查二○○九年度國防預算時做出決議，要求政府重新派遣憲兵人員赴美執行代表處及雙橡園的維安任務，國防部及外交部也都贊同，但馬政府的國安會持不同意見，最後不了了之。

官員表示，美國派駐海外使館的「海軍陸戰隊使館警衛隊」，任務與以作戰為主的一般陸戰隊不同，隊員稱為「海軍陸戰隊衛兵」，基本編組為五人，安全評估為一般的駐在國，美方大多派出十二至十五人的警衛隊員，若是安全評估狀況出現異常時，會加派人員及必要的防衛裝備進駐該國。