為2020做準備？ 馬︰基金會超越選舉

2018-07-28

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九以己之名籌設的基金會「財團法人馬英九文教基金會」昨舉行成立茶會，面對外界聯想此舉與再戰二○二○有關，馬英九說，基金會超越選舉，是為國家找出正確道路，為年輕人找出未來的方向。過去他執政時務實、前瞻的政策，在這兩年已被改變，後遺症不斷出現，他要透過基金會的平台，為台灣找出解決問題的方案。

馬︰執政八年有犯錯 兩年來一直檢討

馬英九也說，回顧自己過去執政八年，他犯了一些錯誤，這兩年來他一直在檢討，如何有好的規劃與執行，才不會再造成同樣的錯誤，引起人民不滿，每一次想到這裡，他都感到非常歉疚，覺得有必要匯集各方智慧與能量，架設一個平台，讓關心的人都有發表意見的機會，藉此集思廣益，並結合各世代與領域，提出具體計畫，希望在他有生之年，把台灣帶往正確的方向。

對於媒體詢問是否再戰二○二○，馬只以「謝謝」回應。

這場活動，國民黨主席吳敦義，前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱，前副總統蕭萬長及郝柏村、許歷農等大老，劉兆玄、陳冲、江宜樺、毛治國、張善政等馬朝行政院長，還有台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、台中市長參選人盧秀燕都到場致賀，在台東賣菜助人的陳樹菊，則被安排上台向馬英九獻花。

馬英九說，現在國家方向走偏，過去他執政時的政策，在這兩年被改變，後遺症不斷出現，年輕人徬徨無助，很多人飄向北方，到中國大陸唸大學並在當地就業，這兩年到對岸的年輕人更呈倍數成長，即使「天然獨」的年輕人也一樣。

馬英九也痛批蔡政府這兩年來推動不當黨產處理條例，引起嚴重的憲法爭議，他不願見到法治被毀於一旦；過去他執政建立務實協商的兩岸關係，如今僵持對立，導致台灣外交、民生與國安都受影響，不但失去四個邦交國，也無法參與ＷＨＯ等國際組織，中國軍機不斷繞台飛行，最近台中市東亞青運還被停辦，台灣不能再束手無策，應該找出解方。