焦點評論)》錢要怎麼藏

2018-07-28

記者鄒景雯／特稿

台灣政壇，從威權時期進化到民主時代，每個階段都有貪官污吏，即使在標榜儉樸廉潔的蔣經國強人治下，都有赫赫有名的技術官僚型重臣，形象看似剛正不阿，不料仍犯下了「政客多會犯的錯誤」，被查獲在海外藏錢，讓內圈知情者紛紛跌破眼鏡。

到了李登輝主政時，有個以勤政能幹著稱的明星級人物，只歷經一次選舉，就有至少近十億的政治捐獻落袋，他在選後把結餘款項悄悄透過人頭匯到國外，供家人運用，不料數年後因政治競爭遭到揭露，二十多年前還沒有政治獻金法，嚴格來說不知道違了什麼法，但是由於社會觀感不佳，此後這人在從政之途即步履蹣跚，難復昔日沖天的影響力。

以上這些真實情節，可以供人一窺堂奧：如果是「有辦法」的政客，當紅時間較長，一路經過幾次重大選舉，不論是主持輔選，或是自己參選，摯交友友們每回心甘情願親手奉上的大筆現金，可以想見，累積下來會有多可觀？

問題因此來了，二○○四年台灣終於制訂公布了政治獻金法，送錢給政治人物要看時間，也有金額限制，還要依法申報，如果亂收亂送，容易有對價關係，也有財產來源不明之虞，這時要怎麼辦？當然一如前者，要想辦法把錢給藏起來。手腳笨拙的，由家人自行操作，鉅款流來流去，被艾格蒙（Egmont Group）發現，一經舉報，身陷牢籠之餘，還會遭到行家鄙夷：連洗錢都不會，缺角！

那麼手腳俐落的，究竟是怎麼玩的？道上的人說，國內有一些外國律師事務所，主要不營訴訟業務，專門接受財產信託的業務，業績八成來自於此。而國內某些大型法律事務所，他們和這些外國事務所有業務合作，接受國人財產信託，包括現金、珠寶、黃金等的信託保管，擁有龐大政治獻金的政客循此途徑，輾轉將資產移至國外，流向技巧之複雜高妙，遠勝最近盛名的「天龍八步」。

所謂「升官發財請走他路」，如果升官的目的是想發財，夜路走多了，遲早會有鬼使神差的時候。例如，誰也不會想到保全證據的救命方法，居然可以全程錄音逾時五年，檔案完整保存長達十三年，真是若要人不知除非己莫為。更何況「巴拿馬文件」事件，不也給大家指引了方向。誰曉得哪一天哪國的政客會不會被駭出了什麼驚天動地的大醜聞。