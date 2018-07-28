要選總統 得有個基金會》彭扁謝蔡 基金會多靠小額捐款

2018-07-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨曾任總統或曾參選總統的政治人物，成立的基金會多走學術風，特色是喜歡舉辦各種論壇、講座與青年營隊，宣揚政治理念的色彩濃厚。

小英基金會 辦論壇講座倡議

「財團法人小英教育基金會」成立於二○一二年八月，當時蔡英文第一次競選總統敗選，辭去民進黨主席。基金會除了舉辦講座、工作坊，還有一個擁有近八百名作者、寫手的「想想論壇」。

小英基金會邀請不少產業界人士交流，引發話題，包括宏碁集團創辦人施振榮、台灣半導體教父張忠謀、前Dow Jones中國執行長麥健陸等，讓蔡英文卸任黨主席期間，持續有媒體曝光和動能。此外，基金會也曾邀請前副總統蕭萬長演講。

小英基金會創設基金為三千萬元，主要是從二○一二年信託的選舉補助款專戶和小額捐款支應，基金會財務狀況與政治人物的基金會比較下相對透明，網站上都可看到每年的捐款名單、金額。

扁辦凱校 仿效松下政經塾

前總統陳水扁的凱達格蘭基金會成立於二○○五年，基金會董事長、立委高志鵬說，當時是由陳水扁捐三千萬元成立，主要用來籌設凱達格蘭學校，因阿扁一直希望台灣能有一個類似日本「松下政經塾」的教育機構，可為台灣培養領袖人才；但因私校法不能成為正式學校，而依附在凱達格蘭基金會底下。主要經費來源都靠每年的募款餐會，還有支持者小額捐助。

高志鵬說，兩年前總統府資政辜寬敏捐贈新台灣國策智庫給基金會，因此基金會目前有凱校與智庫兩個單位，活動也較偏學術性。凱校主要舉辦講座、論壇，有各種年齡與族群的領袖班；智庫則會定期公布民調。

謝旗下基金會 立委議員搖籃

駐日代表謝長廷是維新基金會、新文化基金會創辦人，新文化基金會董事長林耀文說，新文化創立於一九九一年，至今已廿七年，謝希望可以培育年輕人，現在許多中生代立委和新生代議員都是從新文化出身；目前一年預算規模約為五、六百萬元，都用在刊物、青年營隊和基金會員工薪水。

彭明敏文教基金會辦公室主任李俊達表示，彭教授在一九九二年解除黑名單後回到台灣。他回台後幫許多民進黨立委助選，也開始有一些聲音希望他選總統，一九九四年成立基金會。

李俊達說，基金會的登記基金是一千萬元，第一屆董事包括誠品創辦人吳清友、陳水扁、謝長廷、辜寬敏等人；在彭一九九五年決定參選總統後，基金會就擴大成為競選辦公室。彭明敏基金會自二○○○年開始，接受捐助設立「台灣研究」學位論文獎學金，透過高額獎金，鼓勵學子進行以台灣為主體的學術論文；二○○一年開始，舉辦「台灣文化教師研習營」，成為基金會的工作重點。