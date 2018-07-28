要選總統 得有個基金會》李連宋馬 基金會資產規模龐大

2018-07-28

〔記者施曉光、鄭鴻達／台北報導〕前總統馬英九昨成立「馬英九文教基金會」，馬過去也曾以選舉補助款成立「台北市敦安社會福利基金會」、「新台灣人文教基金會」，類似情況在泛藍要角中相當普遍，有些基金會性質以培育青少年、學術研究等公益性為主，有些則政治性較濃厚，還有因政黨發展的演變，形成後來藍、綠共治的情況。

李連基金會 一度藍綠共治

一九九六年總統大選，由李登輝及連戰搭檔參選，兩人選後利用選舉補助款一億七千萬元成立「李連教育基金會」。李、連分道揚鑣後，由台聯黨前主席黃昆輝擔任董事長的董事會名單中，仍可見許多藍營人士；後傳出傳出基金會財務欠佳，李、黃出現嫌隙，二○一三年基金會決議解散。

泛藍要角中創設基金會最多的人，當屬連戰。一九八九年成立「連震東先生文教基金會」，當時財產總額兩百五十八萬元，現任董事長為連戰妻子連方瑀，根據二○一六年十二月二日登錄的異動資料顯示，資產總額已膨脹至九千三百餘萬元。

連戰創設四基金會 藍營第一

連戰於行政院長任內創設的「青年發展基金會」，原由連戰自己擔任董事長，後由兒子連勝文接任。基金會創設時，連戰曾核准青輔會動支第二預備金捐款一億元，引發外界爭議，後來行政院註銷收回，實際登記則為民間捐助，財產規模兩億五千萬元。

連戰另在二○○五年「連胡會」後，捐款一千萬元設立「兩岸和平發展基金會」，後續獲得不少企業捐款，二○一四年規模擴增至九千萬元。

連戰另於一九九三年透過「連震東文教基金會」捐助一千萬成立「國家政策研究基金會」，二○○○年國民黨失去政權後，連戰親自擔任董事長，「連蕭配」補助款也轉捐基金會，黨部每年並編列數千萬元預算補助基金會運作，財產總額一度暴增至十億一千餘萬元。未料，二○一五年朱立倫接任黨主席後，把基金會收歸黨中央，從此由黨主席兼任董事長，基金會也轉型為政黨智庫；二○一七年洪秀柱接任時，財產總額已縮減至五億元。

宋相關基金會 水利會、中廣各捐一億

與親民黨主席宋楚瑜有關的基金會包括「宋映潭先生文教基金會」、「維謙基金會」及「世界基金會」。「宋映潭先生文教基金會」為宋楚瑜以參選台灣省長選舉結餘款中的一千兩百五十萬元成立，目前由宋的女兒宋鎮邁擔任董事長。「維謙基金會」為宋楚瑜省長任內倡設，由台北市七星農田水利會捐助一億元成立，董事長由七星水利會會長兼任。

至於「世界基金會」則為前總統蔣經國於一九八五年國民黨主席任內所成立，宋楚瑜擔任董事長迄今，當年由中廣捐助一億元成立，目前規模約一．三億元。後因藍、橘形同陌路，該基金會曾被質疑「霸占國民黨黨產」，一度引發藍、橘口水戰。

新北市長朱立倫二○一一年以個人名義捐助成立「夢田教育基金會」，規模三千萬元，董事長由朱妻高婉倩擔任，基金會曾被議員質疑挪用選舉補助款，朱立倫答詢時掛保證，三千萬基金都是他自己的錢，未動用選舉經費。