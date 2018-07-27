有逃亡之虞 王炳忠4人續境管

2018-07-27

〔記者張文川／台北報導〕新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、宣傳部副主任林明正、王的父親王進步，被控接受中國解放軍旗下兩單位資助，意圖在台吸收現役軍官及學生以發展組織，台北地檢署依違反國家安全法罪嫌起訴；由於四人原本的限制出境、出海令期限將屆，台北地院日前開庭調查後，昨裁定四人繼續限制出境、出海。

裁定理由指出，四人仍有逃亡之虞，但沒有羈押的必要；王的辯護律師魏憶龍表示，會研究是否提出準抗告，聲請撤銷或變更境管令。至於王炳忠等人聲請要求全案公開審理，合議庭將另行評議後裁定。