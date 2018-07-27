攝護腺不適 慶富老董戒護外醫

2018-07-27

〔記者黃良傑、蘇福男、方志賢／高雄報導〕慶富造船董事長陳慶男涉及獵雷艦詐貸案，因兒子陳偉志棄保潛逃，自己又籌不出加保金一億元，被送進燕巢看守所羈押至今，昨傳因攝護腺病症、身體不適，於廿五日住進國軍高雄總醫院左營醫院檢查。

高雄地院證實，陳慶男曾於十七日因攝護腺不適戒護外醫，廿三日再接獲看守所發出的電子公文，因醫院安排進一步檢查，須再申請戒護外醫。

據了解，陳慶男今年七月就有二次戒護外醫，都因攝護腺問題，疑因攝護腺抗原指數過高，主治大夫認為有追蹤做病理切片必要，安排住院治療。