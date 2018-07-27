駐史國大使 梁洪昇接任

2018-07-27

〔記者蘇永耀／台北報導〕原駐史瓦帝尼大使陳經銓六月底因中風病倒，已返台接受治療。外交部發布人令，駐史國大使一職將由外交部禮賓處長梁洪昇接任。

梁洪昇曾任外交部國際傳播司副司長、駐泰國代表處公使、駐新加坡代表處公使，也曾派駐甘比亞、美國、愛爾蘭等國。

陳經銓六月廿二日中風病倒在辦公室，就醫期間由駐史國大使館公使梁仲平代理館務，而為了強化與史國的合作關係，總統府本月十三日另發布人令，特任前駐史瓦濟蘭（現改稱史瓦帝尼）大使蔡明耀為駐史國公使。