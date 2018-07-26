國民黨竹縣黨部 開除林為洲

2018-07-26

林批只看派系利益 與幫派何異

〔記者黃美珠、鄭鴻達／綜合報導〕國民黨新竹縣黨部昨天召開考紀會，通過決議建請黨中央開除堅持參選縣長的立委林為洲黨籍。林為洲反擊說，他依黨提名辦法積極爭取提名期間，地方黨部惡意縱容從政黨員攻擊抹黑他，黨部主委甚至公開嗆聲脫黨以阻撓黨的提名作業，這些都不見處理，反而他表態參選到底的廿四小時內就議決要開除他，相信黨員、民眾心中自有評斷。

國民黨提名人新竹縣副縣長楊文科則說，很遺憾這樣的結果，但尊重縣黨部考紀會的決議。就算林為洲真的被開除了，未來他還是會找機會拜訪林為洲，努力整合到最後一刻，希望藍營仍能團結。

新竹縣黨部書記長、縣考紀會常委洪文彬表示，前天他們通知林為洲說明，但林未現身。

昨日十一名考紀委員共到場九人，經討論後認為林為洲決意脫黨參選新竹縣長到底的言行，已違反國民黨黨章、損害黨的聲譽，損害國民黨的利益情節重大，所以一致通過開除黨籍的處分；決議將送中央考紀會議決，並經中常會核定。

林為洲則說，縣黨部的通知函有「無故缺席後果自行負責」字眼，他就知道會受最嚴厲的處分，所以認為不需要到場說明。

林為洲的砲火也射向國民黨中央，強調他依國民黨的遊戲規則爭取提名，但中常會卻變更初選機制，不只程序正義被破壞、重創黨的形象，也阻礙團結。

林︰生日遭開除 永生難忘

林為洲痛批說，過程中，上至黨主席下至地方黨部主委，對他個人人格污衊，講很多難聽的話。但他不認為國民黨支持者會沒有是非，若一個政黨只看派系利益，「與幫派有什麼不同？」

昨天剛好是林為洲生日，林也說，這個生日令人永生難忘，入監執行都還能因生日請個假，同志間有必要這樣？