決戰中台灣》藍行動中常會 首站到台中造勢

2018-07-26

〔記者施曉光／台中報導〕因應十一月九合一選戰，國民黨首場行動中常會昨日開拔至台中市，幫台中市長提名人盧秀燕造勢，黨主席吳敦義、副主席曾永權、郝龍斌，爭取連任的南投縣長林明溱及盧秀燕的競選總幹事、立委顏寬恆都到場參加，集體高喊「中國國民黨勝利成功」，市長、議員、里長「全壘打」，營造團結聲勢，並象徵該黨決戰中台灣。

為了配合年底選戰「反空污、反核食」的政治訴求，吳敦義與盧秀燕、林明溱等人共同簽署反空污、反核食、反深澳燃煤電廠的三項公投提案連署書，還當場戳破有空污、核食、燃煤電廠等字樣的三個綠色氣球。

國民黨並要求每一位中常委幫忙連署一千份公投連署書，希望在八月底前達成四十五萬份連署的目標。

這場行動中常會除了黨務主管、中常委外，還有台中市議員參選人、地方黨部幹部及數十位中央委員、中評委到場，氣氛熱烈。

吳敦義致詞時表示，國民黨首場行動中常會到台中市，前一天就有媒體民調顯示盧秀燕領先現任台中市長林佳龍六％，這是「六六大順」，相信今年選舉國民黨的勝利就從台中市出發。他也肯定林明溱在各項評比都名列前茅，深獲南投縣民的熱情愛戴。

吳敦義強調，相信國民黨精挑細選提名的參選人，都一定是好的、能勝選的，會建設地方、造福民眾、熱愛國家的人選。