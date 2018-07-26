決戰中台灣》蔡大讚林佳龍 中彰投苗領頭羊

2018-07-26

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選戰，藍綠都喊出「決戰中台灣」。民進黨主席蔡英文昨於中常會表示，台中市長林佳龍這三年努力，成功帶領台中市穩健逐步轉大人，也成功扮演中台灣領頭羊角色，帶領中彰投苗四個縣市一起前進。年底的選戰，中台灣是關鍵，希望林佳龍繼續擔任起「中台灣選戰的領頭羊」，她要賦予林帶領中台灣其他縣市、一起贏得勝利的重責大任。

林佳龍昨在中常會以「舊城新生，台中治水」為題，分享綠川柳川整治、大車站計畫、文化復興等政績。他表示，上次競選台中市長時曾說過「不能救中區，不配當市長」，雖競選幹部認為「賭太大」，但他認為舊城新生很重要，城市的靈魂就在歷史與文化。

蔡英文表示，這三年時間，林佳龍團隊努力下，將綠川柳川掀蓋，重新規劃整治，讓兩川河岸景色重現，成為台中重要地標，更是全國第一個打造水岸註冊商標的品牌。綠川柳川的整治，帶動周遭景致改變，讓台中中區再次活絡起來。

蔡英文表示，林佳龍也將第一廣場改為東協廣場，讓東南亞好朋友來台中之後，有個地方思念家鄉味道以及與好朋友相聚，也為台中增添很多東南亞異國風情，拉近台灣和東南亞的關係。

蔡英文說，林佳龍將帶領中台灣其他縣市首長參選人一起贏得選舉，讓中台灣一起進步轉大人，一起來給市長和團隊加油。