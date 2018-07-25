焦點評論》吳敦義要的到底是什麼？

2018-07-25

記者林良昇／特稿

林為洲終究還是脫黨參選了，和國民黨正式決裂，但他也講明，不滿的是吳敦義為首的黨中央對新竹縣長提名爭議的處理態度，而一句「你去看看林為洲過去的紀錄」，恐怕是扼殺了吳、林關係的導火線，黨主席與曾任黨鞭的國會議員火車對撞，造成了分道揚鑣的不可逆。

新竹縣有五十五萬人口，林為洲的「求仁得仁」相比於六都，自然是無關痛癢，但埋藏下的卻是一顆對「吳主席」的未爆彈，在近期頻頻刷存在感的前總統馬英九、即將任滿新北市長的朱立倫面前，吳敦義恐怕是芒刺在背，面對的不僅是內部烽火四起，更是逐漸腐蝕的領導威信。

眾所周知，吳主席的目標仍是二○二○年總統大位，年底大選對吳而言，只是初試啼聲，但台灣頭到台灣尾，「無主席」的名稱恐怕比上中常委誇讚的「武主席」更加如雷貫耳，不但竹縣、嘉市直接分裂，台南、澎湖的藍軍始終無法整合，連桃園黨部主委自己都釋出「換將」訊息，不堪莫此為甚。

吳敦義在新竹縣因人設事，說法一日數變，最後推翻過去決議，強行徵召，強勢得讓外界霧裡看花，無論科技大老、民國黨創黨黨員宣明智與吳的「四億捐款說」是不是事實，坊間私相授受的傳言，讓黨中央推也推不清，對國民黨的形象更是重創。

綜合本次新竹縣提名過程，恐怕就是近年國民黨縮影。在選舉提名上，向地方派系或資源妥協，對國民黨而言絕非第一次，但弄得如此難看，恐怕歷史上也沒有幾次，吳敦義勸林為洲「拜託不要」，但除了吳為首的黨中央領導團隊外，國民黨內恐怕更想問：「吳敦義到底要的是什麼？」

放眼二○二○，吳敦義要披掛上陣，早不是理所當然，考驗才開始，如果連個新竹縣長提名都搞不定，將來面對全國選舉的「總體戰」，亂局會如何？恐怕黨內的「其他太陽」都虎視眈眈了。