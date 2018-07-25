參選到底面臨黨紀處分 林為洲：被逼退出國民黨

2018-07-25

竄改規則的領導不下台 不可能回來

〔記者鄭鴻達、陳鳳麗、林良昇／綜合報導〕國民黨立委林為洲（見圖，記者王藝菘攝）宣布參選新竹縣長到底，面臨可能的黨紀處分，他昨感嘆「求仁得仁」，而黨中央這段時間毫無悔意，不顧外界千夫所指，甚至污衊他的人格，他無法接受。

對於未來是否可能回歸國民黨？林為洲說，未來若當選，他有機會回來國民黨，但若「竄改遊戲規則的領導團隊不下台（暗指吳敦義），我不可能回來。」林說，制度已被破壞，若這次沒恢復，至少也要檢討，但這次完全沒有檢討，他很無奈，是被逼退出國民黨。

國民黨新竹縣長提名爭議不斷，儘管黨中央一個多月前已提名現任竹縣副縣長楊文科，但主張採取全民調機制的林為洲決定參選到底。

林為洲昨受訪表示，經過一個月走訪，他探詢各方包括宗親等民意，都鼓勵他參選到底。若他退讓，委曲並無法求全；若他退了，國民黨就能勝選？且有許多人向他說，他不出來選就要投給別黨。

林為洲說，決定參選到底的重要考量點，就是國民黨初選制度大轉彎，從全民調改為直接徵召，沒有給任何理由，他若退讓，會代表他接受如此的制度翻轉、接受不符程序正義的不公不義。

林為洲直言，他本來期望最後再做一次民調給黨中央參考，能以勝選為考量回到初選機制，但這段時間大家都看到黨中央毫無悔意，也沒做任何解釋，更沒和他有任何對話，還不顧外界千夫所指，甚至污衊他的人格，讓他無法接受。

林為洲補充，他不滿的不是國民黨，是不滿黑箱決策、派系文化，是做此決策的中常委及黨中央一意孤行，實質造成國民黨內部矛盾，因此他要用行動表達最嚴正的抗議。

吳敦義︰無法達成民調優先的共識

國民黨主席吳敦義昨在南投縣輔選，被問到「林為洲說他的民調最高要脫黨參選」時，吳火速回應「那也不是講他民調最高，拜託，絕對不要！」

吳敦義說，當時黨內有楊文科、林為洲、竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華、縣議會副議長陳見賢等五人表明要參選新竹縣長，黨內開了五、六次協調會，每次都無法達成民調優先的共識，不像新北市、基隆市、台中市都在協調後同意民調。在協調不成的情況下，就是開中常會討論，從獲得較多人支持認同的人選中去決定代表參選者。