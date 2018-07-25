黨產會︰振興撤換董事 恐造成調查困難

2018-07-25

〔記者李欣芳／台北報導〕在內政部與婦聯會今年一月簽署行政契約破局後，據悉，行政院黨產會正調查婦聯會名下被凍結的三百八十五億元資產是否為不當取得，未來將儘速舉辦聽證會釐清，若認定婦聯會資產來源是當年強徵勞軍捐不當取得，將收歸國有。

不排除辦聽證會 查振興、華興是否為附屬組織

黨產會委員昨透露，婦聯會早年的財源主要來自廠商在進口貨物辦理結匯時，每一美元強扣台幣五角的勞軍捐；未來在聽證會時，將要求婦聯會舉證，是否曾收過會費？是否收過政治獻金？當婦聯會提不出合理舉證卻坐擁多達三百多億元資產時，再追查當年強徵勞軍捐的狀況，未來若認定婦聯會資產確定是不當取得的財產，就會朝收歸國有的方向辦理。

對於婦聯會主委雷倩爆料，前主委辜嚴倬雲已表示將續任振興醫院董事長一事，黨產會發言人施錦芳表示，振興醫院原四席婦聯會董事若遭撤換，並由辜嚴倬雲續任董事長，確實會造成黨產會未來調查上的困難，婦聯會就振興醫院與華興中小學的董事改選，將密切注意並蒐集資料。對於辜嚴倬雲將續任振興醫院董事長與其董事改選，黨產會無法干涉，目前雖還沒有要就振興醫院與華興中小學部分舉辦聽證會，但未來不排除。

黨產會在今年二月認定婦聯會是國民黨附隨組織，對於與婦聯會淵源深厚的振興醫院與華興中小學，是否追討婦聯會捐款或也認定是國民黨附隨組織，黨產會仍在蒐集資料；另外，由於振興醫院與華興中小學早年的財產來源還有其他人的捐款，黨產會未來在調查上的難度較高。

施錦芳表示，黨產會未來會儘速就婦聯會的資產是否為不當取得，舉辦聽證會，若認定為不當取得的財產，就會命移轉國有，而婦聯會的勞軍捐，確為不當取得財產。