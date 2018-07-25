雷倩臉書爆料︰振興董事改選 辜嚴要踢掉婦聯會

2018-07-25

〔記者蕭玗欣、林惠琴／台北報導〕婦聯會主委雷倩廿三日晚間在臉書PO文，指在婦聯會前主委辜嚴倬雲布局下，婦聯會捐助成立的振興醫院將在下週一進行董事改選，婦聯會提名的四名董事將被全部踢掉，如此「振興也就完美切割了和蔣夫人相關的歷史記憶」，並被財團改寫歷史，令人感到遺憾。

雷倩表示，華興中小學和振興醫院都是由蔣宋美齡主導成立，華興中小學最初是蔣宋為了照顧戰爭遺孤募款成立，振興醫院更是由婦聯會百分之百捐贈成立，是蔣夫人於一九六七年為小兒麻痺兒童提供復健與醫療的復健醫學中心，後改為綜合醫院，並在魏崢院長帶領下，成為以心臟移植及心臟外科聞名的私立綜合醫院。蔣宋美齡逝世以後，都是由辜嚴倬雲接任董事長並主導人事、財務、業務。

雷倩表示，以前大家基於信賴，同意辜嚴在振興醫院的人事布局，但是今年二月辜嚴已和婦聯會切割，情況不同，沒想到辜嚴悄悄完成人事布局，不僅踢掉婦聯會提名的四名董事名單，今年初婦聯會會務人員和振興醫院多次協商，振興醫院似與婦聯會開始劃清界線，令會務人員錯愕，更沒想到院長對外說婦聯會沒有捐什麼錢給振興，令人心寒，「後人談到振興，將只知有辜媽媽，不知有蔣夫人」，並指振興醫院「歷史恐將被財團改寫」。

辜嚴將以個人身分續任華興董事

今天華興中小學將召開董事會，雷倩表示，七月中辜嚴已表達願意續任董事，「我們基於尊重而全票通過」，但辜嚴將是以個人身分，而非代表婦聯會擔任董事。

雷倩說，對於辜嚴的行為感到沉痛，除非辜嚴臨時改變主意，否則這兩個組織的人事恐怕已成定局。

振興副院長︰尚未確定董事人選

振興醫院副院長蔡勝國昨表示，董事會章程規定，每次至少要改選三分之一董事，以十一位董事計算，就大約是四位，日前已於提名委員會選出四位新董事人選名單，但在董事會召開之前無法透露是誰，只能說都是社會公正人士；至於現行董事到底哪些人要被換掉，尚未開會，根本還無法確定，因此希望外界不要臆測，一切都依照規定走。

振興醫院內部人士表示，由於政府狂打國民黨黨產，在這時間點，振興醫院並不想被視為黨產，因蔣宋美齡已不在，儘管該院過去有接受婦聯會捐款，但主要營運卻是靠自己，並無所謂切不切割的問題。