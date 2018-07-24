吳趕場輔選 砲轟民進黨高市執政差

2018-07-24

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨主席吳敦義昨在高雄市為市長參選人韓國瑜輔選，批評民進黨在高雄執政成績差，「素珠（售、租）在高雄」；高市新聞局長張家興反駁說，吳在副總統、行政院長任內不斷阻擋高雄重大建設，唱衰高雄前，請先想想自己為高雄做了什麼？

高市府反擊：吳阻擋重大建設

國民黨輔選列車昨開往高雄偏鄉地區，吳敦義連趕五場，上午偕同韓國瑜、台南市長參選人高思博等人，赴阿蓮光德寺參拜，並為淨心長老暖壽；下午則赴甲仙龍鳳寺、內門南海紫竹寺和觀亭紫竹寺參拜，並與大愛原民座談。

吳敦義說，民進黨在高雄的執政成績不好，人家說「素珠（售、租）在高雄」，連農民也跳出來說「民進黨不倒、農業不會好」，最重要是拚經濟，才對得起自己的良心。

他說，亞洲新灣區、高雄捷運提高經費補助，衛武營從住宅改為都會公園、南化水庫越域引水、橋頭新市鎮等建設，都是他任內（高雄市長）規劃，執政期間市府員工沒人被調查、起訴或判刑。

對此，高市新聞局長張家興駁斥，高雄在二○一七年的營利事業家數較二○一五至二○一六年間增加五千八百多家，銷售額更成長約四千四百多億元；而自二○○六年以來，國內外的半導體廠商已在高雄投資近五千億元，顯見高市府促進經濟發展有成。

張家興質疑，二○○八至二○一六年間，吳曾任副總統及行政院長多個要職，卻不斷阻擋高雄重大建設，捷運紅線岡山路竹延伸線，被馬政府退了廿多次；曾承諾的縣市合併後補助只會多不會少也跳票，導致中央補助高雄減少八百多億元，馬英九的愛台十二建設、高雄新十大建設都跳票，其中僅有國道七號是唯一給高雄的建設，馬卻未落實。