凱達格蘭論壇今登場 聚焦亞太安全

2018-07-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部委託遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇」今天登場，總統蔡英文將出席開幕致詞，友台的美國前國防部長卡特（Ashton Carter）與歐盟日韓紐澳印度等國專家也將齊聚，研討亞太安全。外交部表示，盼與各方對話合作，齊力維護印太地區的和平、安全與繁榮。

美前國防部長卡特將發表演說

遠景基金會今天在台北君悅酒店舉辦「凱達格蘭論壇：二○一八亞太安全對話」（Ketagalan Forum : 2018 Asia Pacific Security Dialogue），論壇也邀請到美國前國防部長卡特發表專題演講，他也是歐巴馬政府最後一任國防部長。

外交部說，卡特為台灣長期友人，在任期間台美安全合作密切。卡特曾專程訪問台海兩岸討論國家安全議題，在任命聽證會時則告訴美國國會，他會要求五角大廈同仁與台灣密切諮商，以提升國軍「海面下的非對稱戰力」。

在其任內，美國於二○一五年底宣布對台軍售套案，內容包括派里級艦、先進數據鏈路系統、迅安後續支援、AAV-7兩棲突擊車、人攜式刺針飛彈等。卡特任內台美也維持軍事交流，例如時任海軍司令李喜明，就曾受邀參與美國太平洋司令交接典禮，並別我國旗徽章與美海軍部長對談。

卡特在同年出席新加坡「香格里拉對話」發表專題演講時，除譴責中國在南海填海造陸，談及亞太地區過去七十年來的繁榮興盛時表示，「一個個奇蹟接著發生，先是日本、然後是台灣、韓國，再進展到新加坡等東南亞國家」。

外交部說，卡特曾多次訪台，也反映當前台美關係的緊密友好。此次台灣行，卡特將晉見蔡總統、拜會政府首長，就台美關係、區域經貿及亞太局勢等議題交換意見。