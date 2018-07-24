嚇阻中國 蔡：盡最大力防衛台灣

2018-07-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對中國逐步升高的軍事威脅，總統蔡英文昨日表示，維持區域和平穩定，是大家共同的責任；她也強調，台灣國防、自我防禦能力確實是我們的責任，政府會盡最大力量防衛台灣，有效嚇阻對方任何軍事的企圖心與行動。

自我防禦能力是我們的責任

蔡總統前天展開兩天一夜的「發現台東魅力之旅」，昨在飯店和媒體茶敘。

針對美中貿易戰對台灣產業的影響，總統認為，政府持續與受到貿易戰影響的產業界進行溝通，有系統地了解所有產業在不同貿易的變換下，會產生什麼衝擊。這些調查和對話，已經請經濟部和相關單位積極進行，希望協助降低對產業的衝擊。

蔡總統認為，整體來講，產業的靈活度滿高的，在政府協助下，可以靈活調度生產和行銷系統，政府會跟產業一起努力，把衝擊降到最低。

對於媒體指稱軍方最新修訂的「台海防衛作戰計畫」中揭露，若兩岸兵戎相見，美國不會提供一兵一卒，我方對美軍要求是提供情報，讓我清楚掌握敵軍動態。

總統對此強調，台灣的國防和自我防禦的能力，確實是我們的責任。至於相關各方在特定的衝突裡，會做什麼事情或反應，現在說這些都言之過早。

至於總統下個月出訪巴拉圭過境美國情況，總統回應，出訪的行程，外交部門都在規劃中。被問到港媒「南華早報」報導指稱因為美中貿易戰，美國不擬讓蔡總統過境華府或紐約等城市，總統則回應，有一些媒體報導的臆測性太高，導致它的準確性不高。

出訪未向美要求過境華府

至於美國「台灣旅行法」通過後，外界關注蔡英文此行有無可能過境華府？總統也明確說，我們並沒有提出過境華府的要求，因為主要的行程，還是去我們在中南美洲的友邦，政府在安排過境的時候，會以實際的需求、行程的安全以及便利性做為過境的考量。

至於親民黨主席宋楚瑜是否會再擔任亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖代表人選？總統表示，宋過去兩次擔任領袖代表，表現非常好，也有卓越的貢獻，她非常感謝。至於今年度的規劃安排，時候到了就會跟大家報告。