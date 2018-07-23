國民黨677億資產 禁止處分

2018-07-23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長賴清德將「討黨產」列入政績，他前天出席社團高峰會談及，黨產會已凍結國民黨六七七億元黨產。據了解，黨產會「禁止處分」的龐大資產，主要來自黨營事業及婦聯會，並以婦聯會為最大戶，財產有三八五億餘元。

婦聯會最大戶 有三八五億餘元

據統計，黨產會至今已認定六個國民黨的附隨組織，分別為中央投資公司、欣裕台公司、中華婦女聯合會、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會。

黨產會表示，目前宣告「禁止處分」資產總額數，已達六七七億元，以婦聯會為最大戶，財產有三八五億二七八萬三二六九元。

今年六月最新認定的附隨組織，民族、民權及國家發展基金會名下財產有九千萬元；在命移轉國有部分，中投公司二○一七年全部股權資產，總計有二六七億五六二三萬六千元。

黨產會提及，欣裕台公司全部股權為五億三一五萬七千元、追徵國民黨「轉帳撥用」四五八筆國有特種房屋有八億六千多萬元。此外，國民黨在永豐銀行帳戶內款項有三億六四二○萬五三六五元，台灣銀行九只支票共計算四億八六○○萬元，以及對張榮發基金會一億元債權。

黨產會委員指出，這些被凍結或命移轉的六七七億元龐大資產，都是利用黨國體制所累積的不當黨產，從好的方面來看，黨產條例在二○一六年通過後，國民黨「黨產歸零」承諾才得以逐漸「被實現」。

委員提及，黨營事業長年憑藉一黨執政之便，累積鉅額不當財富，這是台灣社會的常民記憶。可是到了台北高等行政法院三位法官的釋憲書裡，卻搬出「人民」財產權、「營業」自由等概念，因此，「最令人擔憂的是法院這一塊！」委員強調，雖然今年底九合一大選，國民黨暫因不當黨產被凍結，無法再投入黨產資源，但黨產追討乃至轉型正義的關鍵，已慢慢從立法、行政部門移轉至法院訴訟，「討黨產」最後一哩路仍未到達，黨國勢力還在反撲。