星期專訪》內政部長徐國勇︰遏止重大刑案 須斬斷模仿效應

2018-07-23

記者陳鈺馥、李欣芳／專訪

新任內政部長徐國勇甫上任，即矢言打擊犯罪、改善治安、掃蕩毒品、推動都市更新、落實社會住宅政策，他接受本報專訪時強調，對於重大刑事案件，要斬斷模仿效應，更要剷除黑幫組織犯罪，加強查緝八大行業，打造安居樂業的環境。

徐國勇說，年底九合一選舉，可能有組織幫派以賄選或暴力方式介入選舉，警方會加強查緝，他上任後指示警政署一定要做查賄工作，不能再像以前只提供情資給調查局，今年警察須親自投入查察賄選。

問：台灣近期發生多起重大刑案，民眾會擔心治安是否惡化，上任後對治安工作有何期許？

答：發生刑案對社會來講都是傷害，要嚴肅面對每一件刑案，不過台灣整體治安在全世界相當良好，相較亞洲其他國家更好，在台灣不管山上海邊、鄉村都市，民眾半夜出門都不會覺得害怕，台灣治安在世界各國排名，落在二十名前後的好。

像在歐洲國家，挪威、瑞士治安比台灣好是事實，但挪威也有發生學生夏令營恐怖槍擊事件，造成數十人喪命，外界也不能說挪威治安不好，連先進國家都有個案發生，台灣治安雖然不錯，也免不了發生治安事件。

刑案數降 莫因個案否定治安

若以官方統計數據觀察，台灣在二○○八年刑事案件有四十五萬多件，到了二○一七年全國刑事案件下降至廿九萬多件，這當中包含打架、誹謗案，可發現台灣治安真的有在進步。不過，前幾年電信詐欺案有飆高現象，自去年修法將詐欺列入「組織犯罪防制條例」後，經警方嚴辦，現在詐欺案比例全下降。

問：台灣發生多起駭人聽聞分屍案件，內政部要如何防範，殺人案件是否有增加趨勢？

答：台灣在民主化後，用三聯單禁止警方吃案，許多犯罪黑數被逼出來，近期有發生幾起分屍案，須注意不能擴散引發模仿，第一就要斬斷模仿效應，感謝警察第一時間立刻破案，莫因個案認定治安不好，這會連帶損害國際形象，台灣事實上整體治安良好。

單以殺人案來講，二○○八年有八○三件，二○一七年降至三九九件，若每一件經媒體報導聚焦後，就會感覺好像治安不好，所以不要用個案判斷治安好壞。

政府對於遏止刑案，短期可以提高見警率，美國研究顯示有警察在街頭走動，犯罪率確實會降低，雖然近期警察因年改確有延後退休現象，會在最快時間將警察員額補滿，每年會從警大、警專及特考班補充警力，以後見警率就會提高；中長期方面，要去分析殺人案是否與感情、利益有關，從源頭直接斬斷，用犯罪防制、家庭教育、社會教育著手。

掃毒掃黑 阻絕境外 國內查緝

問：行政院長賴清德指示加強掃黑及掃毒，要如何執行落實，讓民眾有感？

答：防制暴力及組織犯罪，要從掃蕩毒品下手，並查緝亂源之一「槍械」，最重要是阻絕境外，達到岸境阻絕、國內強力查緝，由檢警調憲海巡海關六大機關通力合作，將治安工作做好，讓外商來台灣安心投資。

台灣與三十年前相比，毒品的確比較氾濫，毒品變多是因為國際化後，相關進來管道變多，現在因網路發達，連不是化工科系，都能上網自學如何製毒。不過今年一月起，六大緝毒系統結合推出「新世代掃毒策略專案」，截至目前為止，已查獲四噸毒品。

今年掃毒成效非常良好，「安居專案」第一次發動就逮捕八百多名毒販，檢察官羈押近三百人，成功將毒梟及毒販氣焰壓制住，民眾可感受台灣最近毒品氾濫情況趨緩，黑道都說吸毒買不到毒品，其實賴院長已多次主持掃毒專案會議，當場指示反毒預算無上限。

問：如何因應黑道包裝成政黨介入台灣政治生態，例如中華統一促進黨涉以暴力方式，對付不同政治立場民眾，去年財報顯示黨費收入為零，背後疑似有中國資金暗助。

答：台灣是多元民主社會，對政黨政治正常看待，若是黑道犯罪組織，藉政黨之名隱藏其中，絕對不能容許，會強力取締組織犯罪，今年一月至六月查緝幫派犯罪組織，共抓到九七二人，六人具有特殊政黨身分。

對於特殊政黨相關金流，調查局、警政署都有在處理，內政部會依「政黨法」規定，審視是否有政黨在一定時間內沒推派候選人選舉，違法政黨會註銷登記，一切依法處理。

今年底九合一選舉，可能有組織幫派以賄選或暴力方式，介入選舉左右民眾投票意願，或用強暴、脅迫、恐嚇影響選舉結果，或逼迫人民不投票，警方都會加強查緝。我上任後指示警政署一定要做查賄工作，不能再像以前只提供情資給調查局，今年警察須親自投入查察賄選，查幽靈人口工作已經開始。

選舉查賄 警察須親自投入

另將運用「第三方警政」策略，結合其他行政機關公權力和資源，如消防、稅捐、民防、建管、大樓管理員、商業負責人等，建立連繫窗口並執行聯合稽查，嚴查幫派所投資、經營及圍事場所，加強臨檢八大行業，斬斷其金源。

問：婦聯會坐擁三百八十五億元財產，是台灣最有錢的政治團體，內政部要如何處理婦聯會問題？

答：婦聯會是登記政治團體，「政黨法」修正後規定政團二年內須改為政黨或解散立案，人民團體運作一定要按照民主機制選舉，內政部今年三月已發文要求婦聯會六個月內修改章程，須在九月二日期限前完成，應納入改選民主機制，內政部會要求章程民主化，因婦聯會已被認定附隨組織，財產部分由黨產會處理。

我會持續緊盯婦聯會修章程一事，新的婦聯會章程截至目前為止尚未報部，前主委辜嚴倬雲現在人在美國，內政部不會再與她接觸，現在若要與現任主委雷倩接觸，要依「行政程序法」可接觸才會去，絕不會與雷倩秘密接觸。

婦聯會若不修改章程，屆時就會依「人民團體法」處理，政治是眾人之事，婦聯會是政治團體不可再和稀泥，「政黨法」已規定二○一九年十二月七日前，政治團體須轉換政黨或解散。

問：台灣市容老舊及都更不易，要如何加速危老建物更新，八年廿萬戶社會住宅有機會實現嗎？

答：台灣有許多危險老舊建築，內政部鼓勵更新給予一定容積獎勵，在都市每一戶重建費用約一千萬元，在鄉下幾百萬元較便宜，以貸款一千萬元來講，民眾要自備三百萬元，為加速危老建物更新，內政部已與信保基金簽約，每戶可提供約三百萬元信用貸款，有了三百萬元信保、七百萬元銀行貸款，民眾要重建危老建物，就不必籌措自備款。

推出信用貸款、提高容積率都是誘因，為加速危老重建速度，七月更放寬標準，土角厝、木造及磚造建築物納入適用，讓較不能承受地震災害的老舊房屋可重建，不限於鋼筋混泥土建物。

國家住宅及都市更新中心將在八月一日成立運作，屬於行政法人，業務涵蓋受託管理社會住宅、辦理都市更新等，落實蔡總統八年廿萬戶「只租不賣」社會住宅，明年會先完成四萬戶，下會期在立法院要親自推動「都市更新條例」修法。

此外，林口世大運社會住宅二千五百戶正開放申請，只要在北北基桃就學、就業符合資格的外縣市民眾，都可以申請抽籤入住，租金比市場行情打六四折，現有超過一千七百位民眾登記，申請人數踴躍，社會住宅貼合民眾住的需求。