美方推崇台灣「預置兵力」救災

2018-07-23

〔記者羅添斌／台北報導〕台美強化軍事交流，不僅是台灣向美國學習，美方也有向台灣「取經」的一面！

軍方官員透露，我國已連續三年獲邀參與美國「國民兵年會」，並且到美國夏威夷州與該州國民兵部隊聯合救災演練，美方官員特別稱讚台灣軍隊在災害防救上的成效，尤其是在颱風襲台前夕，軍方在各個潛勢威脅地區「預置兵力」，以及在偏遠、交通不便鄉鎮村設置聯絡官等機制，減少人員及財物損失，美方曾在「國民兵年會」上公開肯定及讚揚，建議各州及各友邦會員代表學習效法。

「國民兵年會」公開肯定 建議效法

官員表示，由於氣候異常，國際間的重大天災事件頻傳，美國國民兵與各國軍事部隊都要協助救災。因此，美國「國民兵年會」在近幾年的年會上，除了例行的年會議程，都已經將災害防救列為必提的議程項目，由各州及美國友邦代表針對重大天災的災害防救議題，相互經驗交流與分享。

他指出，美方對我國實施多年的災害防救機制表達高度興趣，包括在颱風來襲前夕，國軍在各個潛勢威脅地區進行救災人力及機具的「預置兵力」，在偏遠、交通不便鄉鎮村設置聯絡官，協助地方政府進行預防性的人員撤離作業等，由於有效減少人員及財物上的損失，美方主辦單位主動在年會上，向各州及各友邦代表推薦，也建議會員們可以到台灣親自觀摩學習。

以日前的「瑪莉亞」颱風為例，雖未對台灣造成重大災情，但軍方共計派遣兵力達到約五千人次，輪車及甲車合計百餘輛，協助宜蘭五結、新竹尖石、五峰、新北烏來、石碇、汐止等地區，執行市容整理、路樹清理等災後復原工作。

官員說，在「瑪莉亞」颱風過後，參謀總長李喜明也曾召集各單位針對颱風災防經驗進行分享。會中也邀請消防署與國家災害防救科技中心，分別就內政部「應變管理資訊雲端服務（ＥＭＩＣ）」及「災害情資網」暨「即時示警資訊」進行簡介說明，使各級指揮官了解相關功能與運用方式，協助部隊有效掌握災情狀況，使災防工作更臻完善。