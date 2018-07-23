新任泰駐台代表通才︰發展台泰更親切關係

2018-07-23

記者呂伊萱／專訪

新任泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）到任三個多月，他接受本報系專訪時說，台灣和泰國有許多相似之處，「值得我們學習」，包括農業科技、畜牧政策、醫療與教育等各領域的交流，笑言「可以做的事情多到數不完」，他在任內將致力於發展雙方「更親切的關係」。

通才曾派駐中國達十二年，精通中文，對台灣一點都不陌生，此次主動申請駐台，四月初就任泰國貿易經濟辦事處處長。談起雙邊關係，他說台灣和泰國關係悠久，台灣各方面發展比泰國先進一些，適合泰國「多看、多學習、取好處」。

通才對台灣的農業科技尤其感興趣，到任不久已實地走訪台中、台東與台南等地，有時甚至自掏腰包，為的就是深入考察台灣農業的發展與管理。他舉例說，台泰水果品種相似度達七成以上，顯見環境相近，台灣經驗值得泰國參考。另外台灣稻米儲存技術也讓他印象深刻，雖然和泰國稻米品種不同，但是泰國非常需要這些技術，儲存技術若成熟，既能提高農民的議價能力，也能夠穩定市場價格。

台灣精準農業 媒介給泰國

通才也特別分享台灣精準農業方面的實踐。他說道，農業也是泰國的主流，正開始應用科技發展，「但台灣早就做了」。例如台灣整合衛星資訊，開發精準農業作物生產系統，主管機關和農民都可依據科學分析，了解哪裡適合種植什麼，也因此能夠精準預估當年產量。通才說，這樣的應用從農產管理、制定政策與市場經濟等各角度而言，都具備正面效益，他也將這些應用方法介紹給泰國的相關單位與企業。

此外，通才認為台泰在教育、醫學與文化方面都有許多交流空間，比起外交官來來去去，文化、經貿和科技等來往交流，才是長遠的事情。他說，雙邊合作有兩個層次，一是觀念，二是實現。在台灣政府推動南向政策之際，「可以做的事情多到數不完」，需要具體分析、務實地做。雖然台泰沒有簽署自貿協定，他說需要「跳出框架思考」，對台灣來說也能利用ＡＰＥＣ渠道強化雙邊經貿關係，「作法很多，我們樂觀地做」。

通才說，他對台灣也有許多想法，他眼中的台灣擁有便利的公共運輸系統、文化底蘊豐富，是美食天堂，也是亞洲到美國的重要轉運點，這些都是具吸引力的強項，但似乎沒有得到充分發揮。他建議台灣大力提倡這些優點，並強化「人的連結」，因為「這些才是永久的外交工具」。