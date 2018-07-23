2018-07-23

記者鄒景雯／特稿

馬英九基金會即將在本週五正式成立，設立在新北市的這個文教基金會，門檻只需要五百萬元，但馬前總統一口氣就獲得郭台銘個人六千多萬元的挹注，以這樣的捐贈規模，該基金會董事宣稱：基金會未來將成為針對重大議題提出主張的平台，還說是受到「歐巴馬基金會」的影響，真是讓人不知該如何祝福起。

基於「公益」，理應祝福，不知該如何祝福起，當然是因為公益的界定出現疑慮。先從簡單的講起，馬英九基金會所標榜的歐巴馬基金會，事實上不是卸任後成立，而是歐巴馬在二○一四年總統任內所創立的非營利組織，二○一七年歐巴馬卸任後，同年底辦了第一屆的青年高峰會，音樂劇「漢密爾頓」的創作者米蘭達也被請去演講，歐巴馬藉此呼籲全世界的年輕人都該追求改變並且投身公共服務。今年二月，這個基金會採取實際行動，在芝加哥大學提供碩士生獎學金，以培養美國本地與國際學生的領導能力，後來歐巴馬甚至發下豪語，他說：「如果能有效提拔年輕一代，那麼我就能創造出百個、千個、百萬個年輕的歐巴馬和蜜雪兒。」以此做為其退休後的願景目標。

換句話說，川普當選雖然讓歐巴馬覺得沮喪，但他深刻認為政治出錯源於公民文化發生了問題，因此應該從公民文化開始修正起。如果馬英九是從歐巴馬得到了啟發，他的董事成員們怎麼會論述這個基金會是個「基地」，馬英九想延續自己的路線，對諸多政策提出看法？全都是「私益」的概念。

何況，有別於歐巴馬，馬英九本人及其辦公室，對於政壇近來盛傳馬因官司纏身，不排除參選二○二○，均抱持不置可否的態度，這豈不是暗示企圖「當選過關」，因此尚未退休？那麼不得不讓人質疑，郭董六千多萬元的捐助是不是刻意繞道政治獻金的規定？畢竟，政治獻金依法有金額、時間的限制，六千多萬元的政治獻金既違法又不能抵稅，換個名目，即可堂而皇之？

即使馬英九願意宣示不再參選，任何政治人物跟任何資本家收取這麼大額的捐款，在社會觀感上，都是極其負面的示範；就算在美國，亦須秉持分散、透明、明確用途的原則，二百萬美元的手筆，也是不可思議的。政治家有權，企業家有錢，民主國家不允許資本家對政治事務有過多影響力，這是民主政治自然形成的社會制約，權錢結合的結果，永遠是國家的大災難，除非我們的社會覺得讓有錢人「包養」政治人物無所謂。

相較之下，二○一六年總統大選時，蔡英文陣營發起小額募款的小豬運動，正是台灣政治非常可貴的進步。事實上，當時有個大老闆也想捐錢給小英，小英表明不接受大額捐款後，這個老闆說他可以透過公司員工、現成的人頭來捐，小英想想，還是拒絕了，為的就是害怕未來政策被箝制。光就這點，所謂的馬英九基金會光起步就撇不清瓜田李下，今後又如何理直氣壯呢？