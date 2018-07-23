藍鞏固氣勢 議員市長硬湊堆

2018-07-23

〔記者施曉光／台北報導〕為搶佔「六都」地盤，國民黨今年以現任議員免經初選提名的優惠，強制要求議員必須與市長參選人採取聯合競選模式，但最近鬧換將風波的桃園市及高雄市、台北市，卻傳出母雞與小雞不太搭嘎。據了解，黨中央已下通牒給各地方黨部、議會黨團，強制小雞與母雞必須合體，違者一律撤銷提名，希望藉由堅壁清野，鞏固藍軍盤勢。

違者一律撤銷提名

黨內人士指出，除下令「六都」黨部負責協調市長參選人規劃母雞、小雞合體造勢行程外，並強制規定各民眾服務社、區黨部建物鷹架，必須懸掛市長、議員合照，而每一位議員參選人必須在各自選區內的重要路口，至少懸掛與市長參選人一至二面的合體看板，凡未依規定設置者，市黨部就會「約談」，經勸告仍不配合，「有本事，就請走自己的路。」

據了解，國民黨高雄市長參選人韓國瑜曾私下透露，除了少數黨性堅定的議員外，多數議員基於各自選區考量，聯合競選的態度並不積極，他最近聲勢略有起色，狀況才稍有改善。

至於屢傳換將的桃園市，由於市長參選人陳學聖先前只重視「空戰」，加上地方幹部曾有換將的想法，許多藍軍市議員對母雞始終敬而遠之；輔選人士坦言，桃園市是目前最麻煩的地方。國民黨副主席曾永權及組發會主委李哲華二十六日將到桃園市舉辦擴大中央輔選會報，要求三合一參選人必須全部到場。

藍營人士指出，台北市長參選人丁守中由於個人特質與風格，與市議員關係較疏遠，目前難成母雞帶小雞的氣候。

藍營「六都」聯合競選狀況最好的是新北市、台中市。前者由於藍營執政，加上參選人侯友宜原本就是副市長，因此與議員合作密切；台中市長參選人盧秀燕除了與議員合掛看板外，還合拍形象宣傳照，唯一隱憂就是台中市議長林士昌，雖然已獲提名，至今仍不動聲色，並以議長中立為理由，拒絕與盧秀燕合體。

黨內人士透露，自從下通牒後，情況改善最多的就是台南市，當地十四位黨籍議員，扣除兼任市黨部主委的謝龍介外，其他十三人原本均支持無黨籍市長參選人陳子敬，在黨中央下公文警告後，沒有議員敢再挺陳，陳子敬還私下向某黨務人士抱怨「很不夠意思」。