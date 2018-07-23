綠營母雞夯 聯合作戰拚勝選

2018-07-23

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨搶攻六都市長寶座，也力拚直轄市議員席次，市長參選人能否發揮「母雞帶小雞」，考驗其實力與人氣。新北市長參選人蘇貞昌做為綠營選戰領頭羊，黨籍新北市議員參選人早已搶著與蘇合照合掛看板。

至於首都市長之爭，民進黨台北市長參選人姚文智陸續與黨籍北市議員參選人合辦市政說明會，民進黨北市黨部未來也計畫安排姚與黨籍議員聯合競選。

不過黨內人士形容，姚文智聲勢還待提升，與其說母雞帶小雞，目前比較像是全黨和議員協助拉抬姚文智，只要姚的聲勢順利上揚，就能發揮母雞的角色。

挾著高民調力拚連任的桃園市長鄭文燦，今年六月就與黨籍桃園市議員參選人合拍定裝照，合照看板早已掛滿街頭，還傳出連無黨籍議員參選人都想與鄭合拍宣傳照。

蘇貞昌 鄭文燦 林佳龍人氣高

喊出民進黨「議會過半」的台中市長林佳龍，近日也陸續完成與黨籍台中市議員參選人合掛看板，因派系整合順利，林未來也會與各議員參選人合辦聯合競選總部。

地方人士表示，除了黨中央喊出「決戰中台灣」外，此次地方選舉結果對林佳龍未來政治生涯也非常重要，因此林佳龍很努力推動與地方議員的聯合作戰。

在台南市，仍有許多台南市議員參選人選擇與曾任台南市長的行政院長賴清德合掛看板，而非民進黨台南市長參選人黃偉哲，顯見「賴神」的吸票能力和人氣不減。

地方人士說，黃偉哲雖面臨很多挑戰，但選情相對穩定，目前選擇和黃偉哲合掛看板的市議員也不少，比例上應已超過賴清德。

地方人士表示，賴清德昨在台南市出席後援會幹部座談，會後各後援會、社團、團體要爭相和賴神拍照，拍了半個小時還拍不完，賴特別辦座談會也是要拉抬黃偉哲聲勢，希望讓民進黨支持者完全歸隊。

高雄市則因前市長陳菊協助下派系整合順利，始終「尊菊」的民進黨高雄市長參選人陳其邁，在黨內初選過關後，就擔任黨籍高雄市議員參選人母雞，開始為屬菊系、謝系的黨籍市議員參選人站台。