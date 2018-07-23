又來了 國民黨幹部混入林佳龍餐會

2018-07-23

林陣營大肚區後援會成立 國民黨區黨部主任吳欣蕙兩度現身

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕台中市長林佳龍競選連任大肚區後援會昨成立，進行內部會議及餐敘時，爆出國民黨大肚區黨部主任吳欣蕙兩度混入會場疑似竊取敵情，由於國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部發言人張又仁，日前也被指控偷錄林佳龍後援會的內部會議，昨與會人員痛批：「國民黨死性不改！」

被質疑竊取情資

吳欣蕙昨否認前往「盯場」，表示剛好經過餐廳，因與老闆娘認識，順便進去想訂位，後來碰到認識的人聊天，加上等著上廁所，才會坐在位置上，強調自己並沒有做什麼事。她還說餐廳是公開場所，大家都可以進出，如果是不對外公開的活動，主辦單位應該在門口就進行管制。

吳：剛好經過餐廳

林佳龍大肚區後援會昨天成立，相關幹部、成員及志工，昨午進行餐敘與選務組織會議，並邀請林佳龍出席致詞。

餐敘至一半，便發現吳女在現場徘徊，現場人員上前提醒並請她離開，吳女卻以「在等媽媽」為由，一度不願離去。直到大肚後援會召集人、前縣議員藍綉鳳準備上前請離，她才迅速離開現場，但當林佳龍受邀上台致詞時，吳又再度跑入場拍照，當場被發現。

本月八日，張又仁被抓包待在台中葳格國際會議中心，疑似偷錄林佳龍後援會的內部會議，被綠營人士指控為「台版水門案」，當時張澄清，他是聽說國農宮在該中心辦活動，前往關心瞭解，綠營的指控與事實不符；不料相隔不到一個月，林佳龍支持者又發現藍營輔選幹部混入林的後援會會場，當場傻眼。

爆料者表示，這場會議是後援會幹部與成員、志工的內部會議及餐敘，邀請林佳龍致詞，會議並未對外開放，吳欣蕙偷偷混入，甚至不肯離去的行為非常不妥，對照日前張又仁惹出的竊錄疑雲，國民黨死性不改！

民進黨市黨部執行長翁誌偉強調，後援會幹部與成員、志工共同進行餐敘及會議，林佳龍也受邀出席，活動不怕外界檢視。翁懷疑吳欣蕙想打探敵情，認為國民黨一而再、再而三用這種奧步，令人無法苟同，他呼籲國民黨公開道歉，並要求吳說明是受誰指示，給選民一個交代。