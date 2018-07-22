賴清德批新北政績小確幸 市府：謝謝肯定

2018-07-22

〔記者林敬倫、賴筱桐、葉冠妤／綜合報導〕國際獅子會300B1區前晚在新北市新莊舉行總監交接典禮，行政院長賴清德致詞，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌拉票，大讚老縣長讓新莊變進步；隨後致詞的國民黨新北市長參選人侯友宜吃賴揆「豆腐」，感謝賴清德肯定新莊進步。賴清德昨回應說，侯所提的國民運動中心、托育中心都只是小確幸，蘇貞昌政績才是關鍵的重大建設；侯友宜則強調，小確幸就是民眾的大事，新北市政府則酸回，謝謝賴清德的肯定。

侯友宜：小確幸是民眾大事

賴清德昨到宜蘭縣視察蘇花公路改善工程，下車後直接針對侯友宜發言回應指出，過去新莊最大問題在於大漢溪沿岸有垃圾山，塔寮坑溪時常氾濫，民國九十年的納莉颱風造成新莊一百億元損失，九十三年艾利颱風也重創新莊，都與塔寮坑溪氾濫有關。

賴清德：蘇貞昌是關鍵建設

賴清德表示，蘇貞昌在縣長任內發揮魄力，把垃圾山遷移，將大漢溪畔變成河濱公園，為了解決塔寮坑溪氾濫，爭取三十億元整治經費，蘇貞昌當行政院長也核定四十五億元整治塔寮坑溪，解決新莊水患問題。

賴清德說，蘇縣長任內還推動新莊副都心及頭前重劃區重劃，當地體育館和棒球場也都是蘇縣長、蘇院長對新北市提供的重大建設。「蘇貞昌推動的都是關鍵重大建設！」侯友宜提的國民運動中心、托育中心，跟蘇貞昌政績比只是「小確幸」，完全不能等同論之。

侯友宜昨與國際獅子會獅友座談時回應說，賴清德前天到新北市，指新莊變化很大，「我聽了很開心，他總算講對一句話。」結果賴揆又說這些變化都是小確幸。侯強調，政府努力建設，讓民眾感到生活便利，「小確幸就是民眾的大事，民眾要的就是這些事。」

新北市政府則酸說，謝謝賴清德對於國民運動中心和公共托育中心帶給民眾小確幸的肯定，畢竟現在全國都看不到大幸福，新北市民能擁有更多小確幸，也是幸福的。

新北市政府指出，過去七年多來，市府推動三環三線、污水下水道工程及國民運動中心等公共建設，總計投入六千億元預算，「不知道算不算重大建設？」呼籲身為新北子弟的賴清德，多關注新北市在前瞻計畫預算分配遭受的不公平待遇。