馬英九涉三中案 賴清德：五鬼搬運升級到天龍八步

2018-07-22

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕青創總會、小英之友會昨天舉辦「挺改革，拚未來」社團高峰會，行政院長賴清德致詞時，砲轟前總統馬英九涉入「三中案」，國家資源變成黨產再變私產，以往的五鬼搬運已經令人髮指，檢方起訴馬英九的起訴書裡提到馬英九是用「天龍八步」，比以往還要升級。

馬辦回嗆：賴對司法指指點點

馬英九辦公室發言人徐巧芯回應，民進黨籍的前總統陳水扁當年如何把國家資源變成私產，人民記憶猶新，如今賴清德又出來對司法指指點點，難怪輿論與民意會覺得起訴馬英九的台北地檢署，是為了特定政黨服務。請賴清德先想想如何施政，才能讓民眾有好感，而不是惡感。

賴諷馬當年黨產宣示 並未歸零

賴清德致詞時指出，二○○五年馬英九接任國民黨主席時，曾公開宣示二○○八年以前，黨產一定要歸零，但是事後並沒有歸零，甚至於最近也發生了馬英九因為三中案遭起訴。

賴清德表示，國民黨第一次下台是因為貪污腐敗，國家資源變成政黨資源財產，再淪到私人的財產去，當時五鬼搬運已經令人髮指，「沒想到這次檢方起訴馬英九的起訴書裡面竟然提到，馬英九是用『天龍八步』，『天龍八步』比以往還要升級啦！」

國民黨發言人洪孟楷則回應表示，綠營把「三中案」當成改革的一部分，恰好坐實「政治操弄、政治辦案」的說法，原來操弄北檢起訴馬英九，也可以被列為政績之一，難怪民眾會不信任司法的公信力。

對於蔡英文總統、賴揆的批評，國民黨也說，民進黨已經執政兩年多，不應該再消費過去，更沒有理由也沒有藉口向人民討拍，執政不力是事實、施政無能也是大眾觀感，不去正面面對，就是執政黨無心執政，只想清算鬥爭的明證。