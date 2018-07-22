蔡英文：討黨產做到了 年底選舉首次沒有黨產介入

2018-07-22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨日出席社團挺改革的會議時，細數這兩年來政府推動的「救年金」、「討黨產」、「減稅金」、「新能源」等四大改革，每項都是過去政府不敢做、不肯做、甚至做不到的改革。她並說，今年的地方選舉，有一個特殊的意義，這是戰後台灣歷史上第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉。

由青創總會主辦、全國小英之友會協辦的「挺改革，拚未來」社團高峰會昨於圓山大飯店登場，蔡總統、行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊都出席。

軍公教年改 從破產懸崖拉回來

蔡英文細數執政兩年來的政績，把改革分為「救年金」、「討黨產」、「減稅金」、「新能源」四大項。談到年金改革，蔡英文說，民進黨政府把軍公教年金制度從破產的懸崖拉了回來。她知道，把錢從民眾的口袋裡面拿出來，一定會得罪人，一定會引發抗議，不過，為了台灣的後代，也為了年金的永續，她必須這麼做。

對於討黨產，蔡英文說，她上任之後，啟動了追討不當黨產的歷史工程，在執行這項工程之前，沒有太多人相信這一天會到來，不過，民進黨做到了，台灣的民主又往前跨出一步了。國庫通黨庫的不公不義已經成為歷史，屬於台灣人民的財產，終會回歸國庫。

蔡總統也提到，今年的地方選舉，有一個特殊的意義，它將會是戰後台灣歷史上，第一場沒有國民黨黨產大力介入的選舉，「這一天，我們等了幾十年。各位，討黨產，我們做到了。」

第三項改革是減稅金，蔡英文說，政府完成了照顧年輕人跟弱勢者的稅制改革，我們推動的稅改，減輕了受薪階級的稅負，特別是年輕人、育兒家庭及弱勢者。

推動能源轉型 邁向非核家園

對於新能源的改革，蔡總統說，政府已經啟動台灣的能源轉型，這個轉型將會提高台灣的能源自主，台灣是個地震頻仍的國家，天災讓核電風險的惡夢揮之不去，無解的核廢料更是最典型的世代不正義，政府全力推動能源轉型、邁向二○二五非核家園。

蔡總統指出，綠能已經穩健起步，台灣這一場能源轉型，吸引了來自全世界上兆的投資，這些投資將會創造許多優質的工作機會，再生能源是台灣的新興重要產業。

蔡英文也提到政府的反毒工作，強調去年破獲五十五座製毒工廠，比前兩年破獲的總和還要多，「現在製毒工廠被我們掃到受不了，開始在台灣消失了。」政府將加倍投入新台幣一百億元的預算，同時也修法加強毒品防制。