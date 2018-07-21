政府嚴控╱中國黨政人士來台 違規案件大減

2018-07-21

〔記者鍾麗華／台北報導〕馬政府時代，兩岸交流頻繁，中國黨政人士來台經常出現違規、違常情況，根據移民署統計，從二○一四年到今年四月底為止，中國黨政人士遭處分者共四一○人、另邀請單位處分一四七件，其中九成六在馬政府時代。官員表示，在政府有效管理下，失序情況已導正，二○一六年至今違規案件僅十六件。

二○一六年至今僅十六件

具有中國現任黨政軍身分者，皆以專業交流名義申請來台，據統計，去年五月至今年五月，中國黨政軍人士約有三萬二千餘人次來台，比前期增加五五三七人次，成長超過兩成，官員解釋，應與中國對台卅一條有關。

為加強防範及查處中國人士來台從事統戰或滲透，官員強調，對中國黨政人士一定層級以上者，或在台交流行程涉有統戰、滲透等疑慮案件，有三道把關機制，「來台前」須經移民署聯審會審查；「來台時」結合相關機關安排訪視，嚴加管控，如有違規即查處；至於「來台後」比對申請行程與實際行程是否有出入。

官員說，如有行程變更未事先報請備查情事，可處分一定期間不予許可來台，並會在入出境資料庫加以註記，未來該名人士再次申請時會嚴格審查把關。

根據移民署統計，二○一四年有二三七名中國黨政人士行程變更未報備、二○一五年為一二五人，同時分別有八人與二十四人逾期停留或隱匿黨政職務與身分，不過，在二○一六年蔡政府上台後，已加強訪視管控機制，相關案件大幅減少，但二○一六年仍有十四人隱匿黨政職務、二○一七年為一人、今年至今一人。

官員解釋，過去多數違規處分案件為行程變更未報備，如馬政府時爆發頂新案，意外揭露時任中國國台辦副主任龔清概與中國海協會副會長鄭立中來台私會我方官員，行程未據實以報，不僅如此，前中國海協會長陳德銘二○一四年訪台與台灣媒體高層早餐會也未申請。