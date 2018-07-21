促轉會︰應思考如何清理威權遺緒

2018-07-21

文化部︰年底前 提中正紀念堂轉型草案

〔記者陳鈺馥、凌美雪、施曉光／台北報導〕中正紀念堂蔣介石銅像昨日遭獨派青年潑紅漆抗議，對此，行政院促轉會表示，此事顯示台灣社會須嚴肅反省「威權象徵」存在，應共同思考如何清理「威權遺緒」，落實真正的自由民主。

促轉會強調，中正紀念堂潑漆事件不能視為單一事件，正因為台灣轉型正義的工程長期延宕，類似事件才會一再發生。

促轉會指出，此次潑漆事件彰顯出台灣社會已面臨關鍵時刻，須嚴肅反省「威權象徵」的存在，共同思考如何清理「威權遺緒」。依「促轉條例」規定，促轉會負有「清除威權象徵」任務，促轉會指出，中正紀念堂的「威權象徵」符碼，體現在銅像、堂體、組織法中；而「中正紀念堂管理處組織法」正是威權象徵的法律護具，銅像、堂體、儀式、意識形態再生產，都賴此而生。

促轉會指出，正與文化部積極溝通合作，加強社會對話，從法律層面解構這套護具，儘速提出中正紀念堂轉型方向。

文化部也表示，社會各界對於轉型正義有急迫感，因此這樣的行動一再發生。中正紀念堂轉型必須從法律的修改著手，文化部預計一○七年底前提出中正紀念堂的轉型草案，召開公聽會擴大公眾參與討論，並將轉型草案提送行政院審查，以完備法制程序。

國民黨︰蔡政府操弄去蔣化 應負責

國民黨發言人洪孟楷則批評蔡英文政府過去兩年多來操弄去蔣化，以所謂轉型正義來扭曲事實，「放縱政治意識形態的份子做撕裂族群的動作」，應對潑漆事件負起完全的責任。