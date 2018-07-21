美印太司令︰中國東海軍演威脅鄰邦

2018-07-21

25國參加環太軍演 同時間抗衡

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國印太司令戴維森今天在推特表示，當中國在東海進行旨在威脅和恐嚇鄰邦的單邊軍事演習時，廿五個理念相同的國家，一起參與二○一八年環太平洋軍演。這些國家都是看重自由而開放的印太地區，要改善合作以確保所有人的繁榮。

美國因為指責中國將南海軍事化，今年不再邀請中國參加環太軍演。美軍除了藉環太軍演對解放軍送出政治訊號，在台海也有表態。美國國防部亞太助理部長薛瑞福十八日在傳統基金會回答媒體詢問時表示，美國有權利派航母在內的軍艦穿越台灣海峽，那是美國的權利。

林正義︰美印太戰略 台灣可貢獻

國防安全研究院執行長林正義今天指出，美中台很難找到共識，但中國的官媒環球時報六月、七月都在社論中承認台灣海峽是國際水道，中國不願為了這個問題，冒著與美衝突的風險。

曾任陸委會副主委的林正義在華府出席「全球台灣研究中心」的座談會時指出，台灣海峽是國際水域，是美中台三方難得的共識。台灣在美國的印太戰略中可以貢獻的除了人道救援與救災，還有台灣這個小島如何在中國軍事、政治與外交陰影下，堅持原則，站在歷史正確的一邊。

台灣遠景基金會執行長賴怡忠在座談會上表示，從美國的美國安全戰略報告到國防部長馬提斯在新加坡的演說，不僅對北京發出強烈訊號，也讓台灣在內的其他國家了解到美國未來的戰略走向，影響到台灣的政策評估與調整，美台目前的對話重點在台灣如何能被整合在美國的印太戰略中。

賴怡忠：中國機艦繞台 自曝弱點

賴怡忠說，中國對台灣的軍事壓力增強，解放軍的機艦繞台雖然有政治效果，但也讓台灣有機會了解解放軍擁有的能力，包括中國所謂的匿蹤戰機並不是匿蹤的，因為台灣發現了它們的蹤跡。

他表示，中國的航母雖然造成新聞轟動，但台灣發現中國航母的能力不佳，就像坐以待斃的目標（sitting duck）。

今天出席座談會的還有台灣民主基金會副執行長陳婉宜、鮑爾亞洲集團資深主任馬翊庭、海軍研析中心資深研究員柯瑞杰及全球台灣研究中心執行長蕭良其。