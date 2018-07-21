新北市長選戰》賴揆讚蘇貞昌會做事 侯友宜：感謝肯定

2018-07-21

獅子會交接典禮 賴蘇一同現身

〔記者葉冠妤／新北報導〕國際獅子會300B1區昨晚在新莊頤品飯店舉行總監交接典禮，國民黨主席吳敦義、行政院長賴清德、民進黨新北市長參選人蘇貞昌、國民黨新北市長參選人侯友宜先後到場，其中賴、蘇一同現身，賴清德致詞時，更不忘替蘇貞昌拉票，大讚蘇的諸多政績，讓新莊變得進步，「選會做事的人，最要緊」。不過，刻意錯開入場的侯友宜，在致詞時則大吃賴清德豆腐，感謝賴清德給新北的肯定與鼓勵。

侯錯開入場 致詞大吃賴揆豆腐

賴清德表示，他來到新莊感觸很深，過去他對新莊的印象是大漢溪畔堆滿垃圾，塔寮坑溪每逢颱風必淹、交通也不便利，但那些情況都已獲得改善，現在新莊進步非常多。

賴清德強調政治人物可以為地方做那麼多事情，推動地方繁榮進步，「只要選對人，一定可以。」他並指大漢溪畔如今變身河濱公園，塔寮坑溪整治完成，都是蘇貞昌當年主導，要求現場獅子會友們給蘇貞昌熱烈掌聲，並強調，「選會做事的人，最要緊」。

侯友宜則在賴、蘇離場後約十五分鐘才抵達，致詞時則「順勢」感謝賴清德肯定「新莊變得不一樣」。

侯友宜說，他擔任新北市副市長七年多，捷運新莊線、機捷陸續開通，更重要的是，新莊現在有老縣長（指蘇貞昌）時期沒有的運動中心，有公共托育托老，甚至很多市地重劃不斷在做，帶動都市全新風貌，新莊絕對不一樣，謝謝大家的鼓勵。

侯友宜還說，就像賴院長說的「要選對的人」，老縣長以前沒有做的，這七年來他們都逐步實現，謝謝賴院長肯定、也支持會做事的人。