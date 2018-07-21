桃園市長選戰》陳學聖聲勢低 藍營基層屢傳換將

2018-07-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕花蓮縣長傅崐萁可能空降桃園參選市長，今年三月就在地方上傳得沸沸揚揚，傅崐萁對桃園有淵源且已有經營，妻子、立委徐榛蔚娘家就在桃園，兩人經常出席國民黨的活動，甚至曾將花蓮大西瓜寄給桃園所有里長品嚐，這些舉動看在藍營基層眼中，都認為傅崐萁是在為桃園參選鋪路，而在市長參選人陳學聖始終無法拉抬聲勢的情況下，改讓傅崐萁參選，也成了另外一種聲音。

鄭文燦：誰參選對我而言都一樣

傅崐萁是桃園前國大代表徐振興的女婿，徐振興曾任工業會理事長、桃園信用合作社理事主席，在桃園工商界人脈深厚，傅崐萁也以「桃園女婿」自居；在民進黨新北市長出現陣前換將，改由蘇貞昌出馬的情況後，桃園藍營基層也有「換將」的聲音，希望傅崐萁可以到桃園參選，拉抬整個桃園市的選情。

對於傅崐萁可能參選，民進黨的態度相當低調，市長鄭文燦多次受訪時都表示，「誰參選對我而言都一樣，現階段最重要的是做好市政工作。」黨部也認為，無論誰參選，都不影響鄭文燦的參選規劃，若傅崐萁有意參選桃園市長會給予尊重。

民進黨市黨部人員私下透露，若傅崐萁參選對鄭文燦還是有殺傷力，畢竟傅崐萁很會造勢，雖不致影響鄭文燦的當選，但整體得票可能降低，對於議員的選舉就會有影響。