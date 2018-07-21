桃園市長選戰》傳傅崐萁桃園探路 國民黨：哪有夫妻同時選縣市長

2018-07-21

傅：下週一說明

〔記者施曉光、花孟璟／綜合報導〕國民黨桃園市換將之說不斷，地方也出現力拱即將屆滿兩任的花蓮縣長傅崐萁轉戰桃園市長的聲音。黨內人士指出，傅崐萁最初傳出有意參選台北市長，後又相中桃園市，地方重量級人物還幫忙向黨中央遊說，但高層認為，傅崐萁擔任不分區立委的妻子徐榛蔚已經代表國民黨參選花蓮縣長，中華民國政治史上沒有夫妻同時參選直轄市、縣市長的例子，必須考慮社會觀感。

傅崐萁本人對此雖低調以對，卻也未出面否認。昨天下午他婉拒媒體採訪，晚間又表示，經過長考，會在下週一統一對外說明。

「地方大咖幫傅遊說黨中央」

依選罷法規定，候選人最遲須在選舉投票日的四個月前設籍，今年底投票日為十一月廿四日，下週一（七月廿三日）正是候選人遷戶口設籍的最後期限，傅選在這一天回應，未來動向備受外界關注。

據透露，否認以辭職要求換將的桃園市黨部主委楊敏盛，日前原想求見黨主席吳敦義及負責督導操盤的副主席兼秘書長曾永權，表達基層對於黨籍參選人陳學聖選情的憂慮，以及要求考慮換將的聲音，但遭黨中央婉拒，研判背後是有一股拱傅力量在推波助瀾。

知情人士指出，去年藍營在台北市苦無強棒，當時有人傳話建議國民黨在台北市不要提名，禮讓傅崐萁以無黨籍身分參選，遭黨中央打回票。今年一、二月間傳出不分區立委吳志揚不選桃園市長時，某桃園地方重量級人士向黨中央傳話，既然沒有強棒，可以考慮禮讓傅崐萁，但高層沒同意，未料黨中央十四日舉行直轄市、縣市長參選人合體造勢，藉此破除換將之說，隔沒幾天卻出現換將風波。

黨稱全力輔選陳學聖 不會換將

黨內人士指出，曾經主政桃園的前主席朱立倫與傅崐萁有特殊交情，又與徐榛蔚桃園娘家有淵源，當初安排徐擔任不分區立委，算是政治結盟，無可厚非，但黨都已提名徐接棒參選花蓮縣長，如果再禮讓傅崐萁，社會觀感不太好，「中華民國政治史上，哪有夫妻兩人同時參選縣市長？這開什麼玩笑！」黨中央希望楊敏盛要想清楚，此時根本不可能換將，只有全力輔選陳學聖。

這位人士並說，傅崐萁如果參選桃園市長，必須現在辭掉縣長，中央將指派代理縣長，雖然時間只有四個月，但如果民進黨派出一位像宜蘭縣代理縣長陳金德的人物到花蓮，對藍營選情會是一大變數，一動不如一靜。

據指出，傅崐萁對花蓮一役信心滿滿，曾向吳敦義掛保證，十一月二十四日開票，花蓮縣一定是藍軍縣市長選舉得票率最高的地方。

此外，初選落敗的前立委楊麗環也表態不排除參選市長，國民黨發言人洪孟楷對此表示，這是假設性問題，國民黨無從評論。黨內人士指出，楊麗環的動作，黨中央解讀是意在參選立委，只是透過議題操作。楊如果真的登記參選市長，一定會被開除黨籍。