謠言終結站》815砍勞保？勞動部︰假新聞

2018-07-20

網傳內容：

最近通訊軟體LINE出現「勞保退休金自8月15日開始要砍了」的訊息，並放上一段電視台新聞報導的連結，暗示訊息非空穴來風。

查證結果：

勞動部鄭重澄清此為假新聞！其實仔細觀看影片內容，會發現影片是2017年發布的，不僅內容沒提到砍勞保年金，所謂8月15日，也只是影片的發布日期。

勞動部表示，行政院勞保年金修正草案已送請立法院審議，法案尚未通過。且草案對現有勞保年資給付率、請領年齡及加保年資等條件，均未變動，根本不會有「815砍勞保」的情事發生。