勇於為政策辯護 賴揆︰部會首長要走出去

2018-07-20

〔記者李欣芳／台北報導〕內閣完成局部改組，行政院長賴清德昨在主持行政院院會時，歡迎甫上任的內政部長徐國勇等七位內閣首長加入行政團隊。他說，國人對政府的信心，也是社會安定的重要一環，所以請各部會提高警覺，嚴防有心人士與不友善的境外勢力，透過議題的操弄，刻意扭曲政府施政，影響社會安定，他請各部會對不實消息積極澄清，勇於為政策辯護。

賴揆並請各部會首長要積極走出去，到第一線與人民溝通，將部會所做的種種努力，用簡單清楚的語言，搭配具體的圖表、相關建設影音相片等，讓民眾更加了解。