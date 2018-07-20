馬陷三中案 陳師孟︰自己造孽自己擔

2018-07-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕外傳前總統馬英九有意再戰二○二○年總統大選，監委陳師孟昨接受廣播專訪時直呼「不可思議」、「聽了差點下巴掉下來」。對於馬英九日前因「三中案」被起訴，陳說，「這是自己造孽自己擔，紙包不住火。」他也提到，馬提名的監委受不了老長官壓力，所以不敢讓彈劾記名案通過。

陳師孟表示，他調查「安亞專案」，前天約詢前國安會秘書長邱義仁，邱親口說，馬執政時期，為對付前總統陳水扁與扁朝政務官，調查了三百多個官員，雖然起訴跟審判的可能只有二、三十個，但馬英九前天在國民黨中常會卻說當時並沒有要對付陳水扁，然而馬用司法追殺扁跟扁的幕僚，「完全罪證確鑿、事實俱在。」

聽到馬想復出 下巴差點掉下來

陳師孟說，馬居然二○二○年還有復出選總統的打算，「真的是聽了差點下巴掉下來」。台灣人民如果真的還可以二度請馬出來當總統，「就算只是提名好了，都覺得不可思議」。馬在哈佛大學時期，當職業學生、抓耙仔，出賣身邊的人圖自己好處，不管是為了被黨重用、拿到情報蒐集經費，還是為了黨內地位，這種會賣友求榮的人，性格上就是絕對不適合當領袖，「我要是他，早就鑽個地洞再也不敢出來」。

批柯當國家領導人風險很大

談到台北市長柯文哲，陳師孟認為，美國、英國社會裡，不只年輕人，成年人也會「反體制」，主要是過去體制讓他們失望，對體制不信任。柯文哲現象在台灣對年輕人來說，也是「反體制現象」，因為柯的行事作風超乎一般常軌，特別吸引年輕人。

陳師孟指出，如果因為要「反體制」而認同柯文哲其實滿危險的，因為柯沒有中心思想，對統獨議題投機，有時候講話偏「深綠」、「墨綠」，有時候又滿「紅」的。像柯這種自走砲，不受規範、沒有政黨屬性，誰都管不到，所有的事都照柯的意思，「當國家領導人風險很大」。