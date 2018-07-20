零派遣？ 雙北要看經費 另四都願配合

2018-07-20

〔記者沈佩瑤、賴筱桐、陳昀、黃鐘山、洪瑞琴、葛祐豪／綜合報導〕行政院長賴清德核定中央政府機關派遣人力要在兩年內歸零，並呼籲地方政府跟進。對此，台北、新北兩市表示，「零派遣」必須視機關經費預算而定，台北市長柯文哲甚至直言「比較大的問題在於要增加多少費用」？其餘四都均表示配合，其中桃園、台南、高市目前派遣人力都為零。

桃園、台南、高市派遣早歸零

台北市政府人事處管理科長莊美珠說，北市從二○一五年起，就不再新增勞動派遣人員，目前只有五名派遣人員，會配合政策檢討，討論用何種方式讓派遣人力歸零。

柯文哲被問及是否跟進中央政策時苦笑說，常在報紙上看到行政院的政策，「真可怕」。被追問是否對中央不先與地方溝通有意見，柯僅說反正兵來將擋，「你要公布，我們就配合」，比較大的問題在於費用要增加多少？

新北市政府人事處表示，市府目前派遣人員為一百一十餘人，新北市政府表示，「零派遣」必須與運用機關協調，視派遣人員業務性質及機關經費預算，改以自行僱用或其他人力運用方式代替，但新北市已逐年檢討，減少進用派遣人員。

桃園市長鄭文燦表示，他第一年上任發現市府只剩下十餘名派遣員工，當下裁示不再聘用，因此二○一五年起桃園已沒有任何派遣員工。

台中市政府表示，市府各局處及所屬單位共有七十八位派遣人員，若中央政策定案，市府會配合，派遣工兩年內歸零。

台南市政府強調，市府及所屬機關派遣人力為零，「原本就沒有，以後也沒有」。高雄市政府表示，市府二○一五年起，即未進用任何一位派遣人員。