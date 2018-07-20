促轉會鎖定五大案 追查真相

2018-07-20

從未曝光的林宅血案資料 刑事局首度交出二十箱

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為還原歷史真相、釐清加害者結構，行政院促轉會鎖定林宅血案、陳文成命案、雷震案、武漢大旅社案、鄭南榕自焚案五大案進行調查。據透露，促轉會找到從未曝光的林宅血案檔案二十箱，更有神秘人士向促轉會提供陳文成命案關鍵線索，讓破案露出一線曙光。

官員指出，在促轉會未成立前，國發會檔案管理局向調查局、刑事局等機關調政治檔案，吃了不少閉門羹，尤其在調林宅血案檔案時，都被告知「沒有」，在促轉會出面後，此為案發卅八年來，刑事局首度交出林宅血案資料。

但離譜的是，刑事局二十箱林宅血案檔案竟被水淹過。由於刑事局檔案室曾在納莉風災時泡水，促轉會現正調查林宅血案檔案受損是因風災水淹，抑或另遭「特殊待遇」。

陳文成命案 神秘人士提供關鍵線索

促轉會近期更接獲神秘人士信件，提供陳文成命案相關破案線索。負責處理的官員透露，研判可信度很高，對方知道許多外界不知的警總內幕，「陳文成命案不是沒有機會破」，將會藉由「特殊手法」揪出兇手。

據促轉會調查，陳文成命案當年出現兩派意見，官方派警總發言人徐梅鄰少將、行政院新聞處長朱宗軻召開記者會，指約談陳文成後就將他送回家，將死因導向「自殺」；另一派認為陳文成死在警總手上，現在發現的新線索指向「他殺」，一切仍待進一步追查。

此外，白色恐怖時期最曲折離奇的武漢大旅社案，因受難者家屬陳情要求平反追兇，促轉會已列入調查政治冤案之一，將讓特務加害者現形。據前監委陶百川調查，在調查局介入後，全案從「自殺」變「他殺」，為蔣家政權避免雷震組黨，先對友人下手整肅的冤案。

官員表示，促轉會一定會調查社會矚目重大政治冤案，例如白色恐怖時期的雷震案、鄭南榕案，相關加害體系都要調查，不過案件會有先後順序，台灣不能永遠只有受害者，卻沒有加害者。